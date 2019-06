Sophia : le ClusterIA veut réunir les métiers de l'Intelligence Artificielle

Fondé en mars dernier dans la foulée du 3IA Côte d'Azur (Institut interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle), le ClusterIA lance sa première action : une réunion inter-structure le 4 juillet à Polytech Nice Sophia pour mettre en contact les différents métiers qui travaillent avec l'IA.

La Côte d’azur va-t-elle devenir la Silicon Valley française de l’IA ? Difficile évidemment de prédire l'avenir, mais en tout cas elle en prend le chemin et en a la volonté comme les moyens en termes de compétences. Le fait que le gouvernement ait retenu la Côte d'Azur pour y implanter un des quatre 3IA (Instituts Interdisciplinaires de l’Intelligence Artificielle) vient d'ailleurs crédibiliser ce projet. Quant aux entreprises qui travaillent déjà autour de l'IA, elles y croient. (Photo WebTimeMedias : lors de la réunion de lancement du Cluster IA avec Felix Kudelka -3ème en partant de la gauche, Isabelle Galy, la coordinatrice au centre, David Simplot et les membres fondateurs).

Elle se sont réunies dans un ClusterIA qui a été fondé en mars dernier. Cette toute jeune association représente une quarantaine d’entreprises et acteurs de l’IA et lance déjà sa première initiative : réunir différents acteurs agissant en faveur de l’IA, lors d’une même soirée. Cette réunion inter-structure aura lieu le 4 juillet à 16 heures à Polytech Nice Sophia, sur la partie Biot de la technopole (930 Route des Colles).

Le but de la soirée est de donner la parole à ces multiples acteurs, faire connaitre leurs actions et sortir des silos métiers car l’IA est un ensemble de technologies transverses dont les usages métiers se nourrissent les uns des autres. L’ensemble des pôles de compétitivité ont été invités avec leurs membres. Les pôles SCS, EUROBIOMED, MER, SAFE OPTITEC, PASS présenteront ainsi leurs actions en faveur de l’IA et leurs problématiques métiers spécifiques. De même pour les associations Telecom Valley et EducAzur qui se sont déjà mobilisées en faveur du développement de l’iA.

L'objectif est en effet de mieux comprendre les enjeux de l’IA dans de nombreux métiers. Et tout particulièrement dans :

les technologies de la sécurité et des identités numériques, des réseaux et des services mobiles, de l’internet des objets et du sans contact

la médecine personnalisée, des maladies chroniques et rares, et du vieillissement

l'économie maritime et littorale sur le bassin méditerranéen

la sécurité et l’aérospatial

la photonique et l’imagerie

le parfum, les aromes, les senteurs et les saveurs

les technologies du numérique

l’éducation et les edtech

Des initiatives publiques seront également mises en avant comme le futur Institut EuropeIA à l‘initiative du Département des Alpes-Maritimes et de la région sud qui présentera DataSud, la nouvelle plateforme mutualisée de données ouvertes, géographiques et intelligentes de la Région, du Centre Régional pour l’Information Géographique et de leurs partenaires. D'autres acteurs présenteront leurs actions. Ainsi le CIU Santé (Centre d’Innovation et d’Usages en Santé) fondé par le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, l’UCA et le pôle SCS qui joue les synergies entre les secteurs de la santé, de la recherche et des nouvelles technologies. Ou encore l'UCA, Polytech et le Data ScienceTech Institute qui apporteront un éclairage sur leurs formations data et IA et donneront l’occasion de rencontrer non seulement des responsables de formation mais aussi des étudiants. Enfin, un point sera fait sur les prochaines étapes du 3IA Côte d’Azur, ses axes (santé, biologie et territoires intelligents) et sa structuration. Pour l'ensemble, un bon prélude avant l'étape de mise en œuvre du 3IA Côte d'Azur à la rentrée de septembre.