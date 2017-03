Sophia : le CNRS a fêté l'ERC, la bonne fée de la recherche

Les dix ans du Conseil Européen de la Recherche (ERC pour European research council), ont été fêtés à Sophia Antipolis par le CNRS. Basée dans la technopole, la Délégation Côte d’Azur a ainsi organisé lundi 20 mars à l’Amphithéâtre Forum SophiaTechCampus une rencontre au cours de laquelle trois chercheurs azuréens récipiendaires d’une ERC ont présenté les recherches exploratoires qui ont pu être menées dans des conditions exceptionnelles grâce à cette bourse européenne de recherche individuelle. Bruno Antonny de l'équipe Dynamique des membranes ou Jérémie Bec sur la mécanique des fluides ont notamment pu mener leurs recherches avec ces financements.

Des financements qui sont en effet importants. Assurés sur 5 ans, ils sont d'un montant allant de 1,5 à 2 millions d'euros et sont accordés sur le critère de l'excellence. Depuis la création de l’ERC en 2007, le CNRS, premier organisme européen bénéficiaire et contributeur de ce dispositif, compte parmi ses chercheuses et chercheurs 360 lauréats. Dix chercheurs de la Délégation Côte d’Azur du CNRS ont bénéficié, à ce jour, de cette allocation individuelle grâce à laquelle ils ont pu mener ou mènent encore leurs recherches dans des conditions très favorables. Ces allocations leur confèrent en effet stabilité pendant cinq ans dans la recherche, possibilité de recruter des collaborateurs de bon niveau, souplesse dans le travail et plus généralement elles offrent l’opportunité de conduire des recherches audacieuses. C'est ce que Sophia a salué en soufflant les dix bougies de l'ERC, la bonne fée de la recherche.