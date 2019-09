Sophia : les défis économiques et éthiques de l'Intelligence Artificielle

"Les défis de l'IA : droits et devoirs, enjeux économiques et éthiques" : c'est une conférence taillée pour une technopole aujourd'hui lancée dans la grande aventure de l'Intelligence Artificielle qu'organise Le Village by CA Sophia Antipolis dans ses locaux, jeudi 19 septembre de 18h30 à 20h30. Deux intervenants viendront vous éclairer sur ces défis de l'IA : Frédérique Lopez, Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet Marks & Clerk et Arnaud Billon, spécialiste des questions éthiques liés à l'Intelligence Artificielle chez IBM.

L'actualité a tendance à simplifier ou à amplifier les problématiques juridiques et éthiques liées à l'Intelligence Artificielle (IA). A qui bénéficie la valeur générée par l'Intelligence Artificielle ? Qui sont les gagnants et les perdants de la guerre économique des données ? Une invention faite par une machine ou un algorithme peut-elle et doit-elle être protégée ? les véhicules automobiles doivent-ils mimer les jugements humains ? Comment éviter des "Deep Fakes” ? Comment supprimer les biais des algorithmes? …

Les difficultés sont en effet plurielles : autour des données, des algorithmes, des modèles, du hardware et même au sein des lois existantes. Les réflexions éthiques doivent être abordées tout au long du cycle de vie de l'Intelligence Artificielle: lors de sa conception, de son intégration et de sa maintenance.

Les problématiques sur la protection des inventions d’Intelligence Artificielle soulèvent des questions légales complexes auxquelles les droits de propriété intellectuelle tentent de répondre.