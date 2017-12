Sophia : l'opération d'aménagement des Trois Moulins se lance

Sur la partie Antibes de la technopole, cette opération d'aménagement de la zone des Trois Moulins, un secteur en bordure de l'A8, proche de Carrefour et où se trouve l'AzurArena, s'imagine "autour d’un quartier de vie desservi par le bus-tram et les modes doux et doté d’une forte visibilité au contact de l’espace urbain et commercial d’Antibes". Son lancement sera présenté lundi.

L'opération d'aménagement de la zone des Trois Moulins dans la partie Sophia Antipolis d'Antibes (proche de l'hyper marché Carrefour) est désormais prête à être lancée. Elle sera présentée ainsi lundi dans ses détails. Cette nouvelle opération d'aménagement dans la technopole "va s’imaginer autour d’un quartier de vie desservi par le bus-tram et les modes doux et doté d’une forte visibilité au contact de l’espace urbain et commercial d’Antibes", est-il précisé. Elle sera "initiée sous la forme d’une concession d’aménagement" et "proposera un nouveau programme essentiellement tertiaire, constituant à la fois la porte d’entrée et la vitrine architecturale contemporaine de la technopole Sophia Antipolis."

Pour faire face à ses défis au-delà de 2020, Sophia Antipolis a en effet ouvert voilà quelques années de nouvelles perspectives de développement à travers notamment l'étude "Sophia Antipolis 2030", le projet Clausonne et celui des Trois Moulins dont il est aujourd'hui question. D'autres projets immobiliers sont également déjà en cours ou en préparation. Ils devraient contribuer à soutenir la croissance confirmée de Sophia Antipolis et son attractivité nationale et internationale. Une croissance qui est marquée par la dynamique des transactions observées dans l'immobilier tertiaire neuf (+ de 23 000 m² en 2015 et + de 25 000 m² en 2016).

Sur le terrain, la poursuite des programmes immobiliers tertiaires pour la technopole est marquée par :

Deux ensembles immobiliers en construction : ‘Les Arcanes’ (SERCIB) et ‘Garden Space’ (Valimmo)

Deux ensembles immobiliers en rénovation : ‘CICA’ (OREXIM) et ‘Nova Sophia’ (Courtin Real Estate)

4 Permis de construire en instruction : ‘Sophia Sky’ ( Lazard Group), ‘Artéparc Sophia’ (ARTEA), ‘Fairway – Biot’ (NEXITY), ‘Belvédère’ (Valimmo)

Ces programmes assurent plus de 45.000m² SDP (Surface De Plancher) de production de nouvelles offres immobilières jusqu’en 2020. Plus d'infos lundi.