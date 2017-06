Sophia : pédagogie innovante pour Skholé, la nouvelle école Sudbury

Une nouvelle école sur le créneau de la pédagogie innovante pour la rentrée à Sophia Antipolis. Baptisée Skholè c'est une "école démocratique" hors contrat, basée sur les apprentissages autonomes et inspirée du modèle américain de la Sudbury Valley School. Elle s'adresse à un éventail d'âges très large (de 6 à 18 ans), couvrant ainsi les périodes d'école élémentaire, du collège et du lycée. Elle sera ouverte le 4 septembre à l’hôtel Golden Tulip, (120 route des macarons) dans la partie Valbonne de la technopole.

Pour tous ceux qui s'intéressent à ce type d'enseignement, une journée de partage est organisée le 10 juin à l'Hôtel Golden Tulip avec des encadrants et avec la participation spéciale de Simone Haenen, conseillère municipale déléguée à l'éducation et formatrice auprès des responsables d'écoles, ancienne élève, elle-même de l'école Sudbury aux Pays-Bas.

Pour Solange Courtois, l'une des trois fondatrices de cette école sophipolitaine, la pédagogie qui sera mise en œuvre est très différente des pédagogies déjà connues en France. Loin bien sûr des cycles scolaires traditionnels. Mais également des écoles Montessori ou Freynet. Basée sur les apprentissages autonomes, l'école Sudbury veut privilégier l'épanouissement de l'enfant. Pour cela, elle lui permet de se découvrir des intérêts personnels, de les explorer à son rythme et sur la période de temps qui lui conviendra, seul ou avec les personnes (enfants et/ou adultes) de son choix, pour finir par se découvrir au fur et à mesure lui-même. L'adulte n'est là que pour mettre des ressources correspondant à ses besoins.

L'école est classe unique, petit et grands se retrouvant ensemble. Quant à la gestion démocratique elle se traduit par le fait que chacun, petit, grand ou adulte encadrant (on ne parle pas d'enseignant) a les même droits et que les éventuels conflits peuvent être gérés par un "conseil de justice" auquel les élèves participent également, leur voix étant équivalente à celle des adultes.

Si aux Etats-Unis notamment, ce type d'école existe depuis 50 ans, pour la France, la première école Sudbury s'est ouverte il y a deux ans à Paris et celle de Sophia Antipolis sera la première pour la région PACA. Pour la première année, elle devrait fonctionner avec de 20 à 25 élèves et monter ensuite à une vitesse de régime d'une cinquantaine d'élèves. Elle est installée au Golden Tulip provisoirement, les fondatrices recherchant une villa dans le secteur sophipolitain permettant de s'installer en plus grand.