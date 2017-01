Sophia : Rencontres Régionales Recherche-Industrie sur les matériaux composites

CARMA, le Centre de Mise en Forme des Matériaux installé à Sophia Antipolis et Team Henri Fabre se sont regroupés et ont réuni également Airbus Helicopters, CETIM et Mines ParisTech pour organiser une journée de Rencontres Régionales Recherche-Industrie sur un des thèmes qui préoccupe autant les industriels que les chercheurs : l’assemblage par collage et celui des matériaux composites. Ces rencontres auront lieu mardi 17 janvier de 8h30 à 18 heures à Mines ParisTech, amphi Mozart à Sophia Antipolis.

Y interviendront :

des industriels (Airbus Helicopters, Thales Underwater Systems, Thales Alenia Space, AIA Cuers) ;

des fournisseurs (3M, FT polymers) ;

des centres techniques (CARMA, CETIM, Rescol) ;

des laboratoires de recherche (Mapiem, LMA, Cemef).

L'organisation de cette journée de rencontre "Industrie-Recherche " s'inscrit dans la foulée d'une fin d’année 2016 marquée dans la région PACA, par le regroupement de différentes entités autour de Team Henri Fabre. Projet collectif qui rassemble des structures publiques et privées, des entreprises de différentes filières et de toutes tailles, Team Henri Fabre porte un nouveau modèle de développement industriel en Provence, favorisant l’émergence et la mise en oeuvre du concept d’ "entreprise étendue", dans les filières aéronautique, énergie, médical et naval. Au coeur du dispositif, se situe le Technocentre Henri Fabre, lieu de mutualisation de moyens, de recherche et d’innovation au service des industriels et plus particulièrement des PME, lieu d’échange et de transferts technologiques entre filières soumises à des impératifs similaires (innovation, sécurité, durabilité, etc.) et un lieu de formation et de partage de connaissances de haut niveau.

Quant au Centre d'Animation Régional en Matériaux Avancés – CARMA, il anime la filière "Matériaux et procédés" par la diffusion de l’information scientifique et technologique et la promotion des laboratoires auprès des PMI régionales de la Région PACA dans le but de stimuler l’innovation. Détenant son propre bureau d’études "matériaux et mécanique", le CARMA est chargé de promouvoir l’innovation durable grâce à la démarche d’écoconception.