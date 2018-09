Sophia Security Camp : sécurisation des données dans les PME

La sortie du règlement pour la protection des données personnelles (RGPD) et la mise en œuvre de la directive NIS au sein des États membres : deux réglementations majeures ont abouti en 2018 pour assurer la sécurité des données des entreprises, des administrations et aussi des citoyens. C'est dans ce contexte que se place le Mois européen de la cybersécurité qui, tout au long d'octobre, vise à apporter des clés de lecture pour comprendre les enjeux de la sécurité du numérique et permettre à chacun d’entrer en action pour sécuriser efficacement sa vie numérique !

Une opération nationale que l'association Telecom Valley vient relayer sur la Côte d'Azur en organisant mardi 9 octobre, de 14 à 21 heures dans les locaux d'Inria Sophia Antipolis la seconde édition de Sophia Security Camp sur le thème de "La sécurisation des données, un enjeu majeur pour les PME". Au menu concocté par Edmond Cisse (Uraeus Consult) et Lionel Faure (TAS Group), les deux animateurs de la Communauté Sécurité & Cloud, sont inscrits des études de cas pratiques, des retours d’expériences d’entreprises et de collectivités, et une présentation des services de l’Etat sur ce thème. Des experts venant des secteurs privés, publics et militaires, partageront leurs expériences et apporteront des solutions pour les entreprises.

Infos & contact : la participation est réservée aux étudiants et professionnels. Gratuit mais inscription obligatoire avant le 8 octobre. www.telecom-valley.fr/sophia-security-camp-2018