Sophia : Teach on Mars pose sa fusée au CES de Las Vegas

Récemment distinguée comme "start-up de l'année" aux Trophées de l'Eco 2017, Teach on Mars profitera de sa participation au CES de Las Vegas, du 9 au 12 janvier 2018, le salon incontournable de l’innovation technologique mondiale, pour présenter sa dernière innovation : "Teach Me Up!". La start-up sophipolitaine posera ainsi dans la fusée de Tintin sur la lune (son symbole) dans l’espace Eureka Park, regroupant les 800 meilleures start-up mondiales afin de présenter sur son stand sa nouvelle application mobile de formation.

Teach Me Up!", basée sur les technologies de reconnaissance vocale et dotée d’un moteur d’intelligence artificielle, est capable de décrypter les requêtes vocales de l’utilisateur et de lui proposer une formation sur le thème souhaité. Pour Vincent Desnot, co-fondateur et Pdg, "cette première participation au CES nous permet de présenter notre dernière innovation en matière d’apprentissage. Elle optimise l’expérience utilisateur, en offrant un apprentissage "main libres" adapté à son environnement. Ainsi, l’apprenant peut désormais tirer profit du temps perdu lors d’un embouteillage, par exemple, pour parfaire ses connaissances sur un sujet de son choix."