SOPHI.A : tout ce que vous voulez savoir sur l'Intelligence Artificielle

Point d'orgue d'une année de conférences, forum, tables rondes autour de l'IA dans la technopole, le SOPHI.A Summit, du 7 au 9 novembre, se veut un "tremplin de l'Intelligence Artificielle". Il s'adresse à la fois aux chercheurs, entreprises, acteurs économiques, étudiants et grand public et s'attachera aux différents domaines que l'IA devrait révolutionner, de la génétique à la société tout entière et jusqu'aux relations humains-machines.

C'est une nouvelle révolution et Sophia Antipolis y est très impliqué. Il aura aussi été beaucoup question d'IA, d'Intelligence artificielle (les Anglais parlent d'AI pour Artificial Intelligence) dans la technopole cette année. Une succession de conférences, forum, tables rondes auront ainsi commencé à explorer les applications de l'IA dans différents domaines (santé, tourisme, industrie, etc.) tandis que la Côte d'Azur se positionnait sur la création d'un Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Mais le sommet, le point d'orgue de cette année azuréenne de l'IA ce sera bien sûr la 1ère édition du SOPHI.A Summit, le sommet Intelligence Artificielle de Sophia Antipolis, qui se tiendra les 7, 8 et 9 novembre.

Le rendez-vous, qui s'adresse à la fois aux chercheurs, entreprises, acteurs économiques, étudiants et grand public, est ambitieux. SOPHI.A a cherché à couvrir l'ensemble des domaines impactés par l'IA. Là où elle est censée apporter le plus de potentiel, d'espoirs, de changements. Des domaines qu'on imagine nombreux. Cela va de la biologie-génétique, jusqu'à l'entreprise, l'homme et la société, en passant par l'économie, la mobilité, l'espace, l'éducation, les télécoms…. La grande palette des possibles sera ouverte dans la plupart des champs de la vie humaine.

Pour en parler, viendront des spécialistes de la communauté académique, des chercheurs d'Inria bien sûr, mais aussi de grands instituts européens, des professionnels et représentants d'entreprises. Au total, plus d'une cinquantaine d'experts pour aborder des sujets qui débordent largement les cadres traditionnels de la recherche scientifique disciplinaire et qui nécessitent une approche transdisciplinaire.

En raison du nombre de rendez-vous et des différents publics ciblés, le sommet a choisi d'être multisite : Inria, Campus SophiaTech, Espaces Antipolis, SKEMA pour les sessions techniques, les ateliers, les masters class, les démonstrations, les tables rondes scientifiques; Palais des congrès de Juan-les Pins pour les événements grands publics. Il en est prévu trois : sur l'IA & société le 7 novembre, sur l'IA & Homme le 8 novembre (de 20 à 21 heures), tandis qu'un spectacle suivra à partir de 21 heures sur le thème de #SoftLove. Dans la ligne du film culte "Her", ce sont 24 heures de la vie d’une femme qui sont vues à travers le regard avisé et éperdu de son assistant numérique qui finit de tomber amoureux de celle qu'il conseille.