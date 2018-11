Sophia : tout savoir sur l'intelligence situationnelle

On s'aperçoit de plus en plus que l'intelligence prend des formes multiples. Pour la personne, une dizaine de formes sont identifiées (intelligence linguistique, logico-mathématique, corporelle-kinesthésique…) et plus largement, au niveau de la société, on parle d'Intelligence artificielle, d'intelligence collective, économique, émotionnelle, etc. La prochaine conférence d'ICF France (International Coach Fédération), elle, va s'attacher à l'intelligence situationnelle. Sur le thème "Tout savoir sur l'Intelligence situationnelle", Catherine Tanneau, professeur affilié à HEC en Leadership, co-auteur du livre "l’intelligence situationnelle" animera un atelier conférence le 27 novembre de 18 à 21 heures dans les locaux de l'IDRAC Business School à Sophia Antipolis.

Pour Catherine Tanneau, l'IS est la capacité à conjuguer plusieurs intelligences : l’intelligence des situations, celle des autres et du système collectif en jeu, l’intelligence de soi. Il est expliqué que la prise de conscience de ses propres biais de perceptions et le développement d’une intelligence des situations est une clé pour accéder à des mécanismes de décision respectueux des intérêts de chacun et développer un mode de management à visage humain. Comprendre et expérimenter ces leviers permettrait ainsi de développer un management à visage humain et de construire des organisations performantes, humaines et responsable.