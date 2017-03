Sophia : Trophée du Meilleur Revendeur pour Saphelec

Une nouvelle distinction pour Saphelec, société de Sophia Antipolis spécialisée dans les solutions et services télécoms à destination des entreprises : elle a reçu Trophée du Meilleur Revendeur de l’année 2016, décernée par la rédaction Distributique/LMI lors du salon IT Partners qui s’est tenu à Disneyland Paris les 8 et 9 mars dernier. Ce trophée lui a été remis pour sa performance globale sur l’année 2016 : une croissance de CA de 34%, sa solution de visioconférence Simply Visio plusieurs fois plébiscitée ("Innovative Partner of the year" en 2015 et "solution Partner of the year" en 2016 par Huawei) et son développement commercial (2 ouvertures d’agence en 2 ans).

"Recevoir ce prix est pour nous une consécration que nous partageons avec l’ensemble de nos équipes"souligne Hervé Mangot, le président, qui rappelle que cette croissance permet d'embaucher. "En 2016, nous avons embauché 44 personnes et le plan de recrutement 2017 prévoit encore une vingtaine de personnes, notamment sur du helpdesk." Saphelec et sa solution Simply Visio devraient également être mis à l’honneur par leur partenaire Huawei lors du salon CeBIT qui se tiendra à Hanovre du 20 au 23 mars.