Sophia : une Ecole de Cybersécurité" très "pointue" du 4 au 8 juin

C'est nouveau et c'est un des "effets" Université Côte d'Azur. Une Ecole de Cybersécurité se tiendra du lundi 4 au vendredi 8 juin sur le site des Lucioles du Campus Sophiatech à Sophia Antipolis. Elle est organisée par Bruno Martin, Valeria Neglia dans le cadre des écoles thématiques de la Maison de la Modélisation, de la Simulation et des Interactions (MSI) de l’Université Côte d’Azur. Cette école s’intéresse à trois questions cruciales pour la cybersécurité : Mon chiffre est-il sûr ? Mon implémentation est-elle sûre ? Mon protocole est-il sûr ?

Les aspects plus opérationnels de la cybersécurité ne sont pas oubliés tels que la recherche de vulnérabilités ou la vie privée, ni son devenir face à l'émergence de l'informatique quantique. L'audience visée (180 personnes maximum) est composée d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de doctorants et d'ingénieurs issus du monde académique et des entreprises, sans prérequis particuliers hormis des connaissances générales en informatique et en mathématiques. L'école est labellisée par CLUSIR PACA et par le Pré-Gdr Sécurité Informatique du CNRS.

Les conférenciers invités quant à eux sont des experts, d'UCA, d'Inria, d'Amadeus, d'EURECOM de l'Ecole des Mines ou d'universités françaises (Grenoble, Toulon), de l'Anssi ou encore de startups et entreprises spécialisées. Les thèmes abordés vont des "Clés secrètes" au "Web Privacy" en passant par la recherche de vulnérabilités, les protocoles de sécurités, ou la cryptographie de demain et l'information quantique.