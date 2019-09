Start Up Factory à Cannes : les 15 projets qui seront présentés

Pour bien montrer que le mouvement start-up se décline maintenant sur plusieurs bassins de la Côte d'Azur, la Start Up Factory de printemps s'était tenue à Grasse fin mars. Le rendez-vous d'automne est donné lui à Cannes à l'occasion de la signature de la Convention de partenariat entre l'Agglomération Cannes Lérins et l'association Sophia Business Angels qui organise cet événement avec la CCI Nice Côte d'Azur. Ce sera jeudi 19 septembre de 18h30 à 21h30 à la Bastide Rouge à La Bocca, dans la Pépinière d'Entreprises CréaCannes Lérins (11 Avenue Maurice Chevalier).

L'occasion pour les startuppers, les porteurs de projets ou tout simplement ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, de découvrir les pitchs des start ups et de rencontrer partenaires, investisseurs, sociétés... cette fois dans les jardins de Créacannes. Voici,le programme de la soirée, avec les quinze start-up et projets qui seront présentés en trois vagues successives de cinq projets (chaque pitch étant calibré sur 3 minutes). Beaucoup de diversité et le plein de bonnes idées...

Le programme

- 18h30-19h00 : Accueil

- 19h00-19h15 : Signature Officielle de la Convention de Partenariat entre l'Agglomération Cannes Lérins et Sophia Business Angels

- 19h15-19h30 : Networking

- 19h30-20h00 Premier Groupe de pitches - Networking

LOS PISTOLEROS , Michael BenSaïd (Cannes) : Fabrication et vente de glaces artisanales sur bâtonnets - Présente dans 4 pays

4 MANTIS , Louis Lo Faro (Nice) : Objets connectés reflétant l'action d'un jeu vidéo dans la pièce

BRAINYUP , Lucas Grimont (Cannes) : Premier réseau social intelligent basé sur l'échange de connaissances

INFRAOPS , Damien Vargas (Antibes) : Outil innovant de conception d'infrastructures informatiques

FLYCONTROL, Jacques Pitoux (Salon de Provence) : Drones pompier pour la surveillance, la détection et l'intervention en cas d'incendie industriel

- 20h00-20h30 Second Groupe de pitches - Networking

KALA , Emma Lagardère (Grasse) : Première box de produits cosmétiques naturels DIY, inspirée des secrets antiques de la pharmacopée méditerranéenne

ACUSTIS , Arnaud Buzbach (Sophia Antipolis) : Solutions innovantes et connectées pour une audition personnalisée

ID INFLUENCER , Vincent Bouhaddi (Cannes) : Plateforme digitale spécialisée dans l'animation et la gestion des réseaux sociaux

BLUEBEACON , Grégory Biondo (Cannes) : Shoppeer, l'application mobile qui rapproche consommateurs et commerçants de proximité

SHARVEE, Jean-Luc Fretard (Cannes) : Plateforme de réseau numérique et d'investissement participatif dédiée aux voitures de collection d'exception

- 20h30-21h00 : Troisième Groupe de pitches - Networking

KNAP, Dylan Letierce (Sophia Antipolis) : Caddie d'encaissement autonome intégrant un système anti-fraude

PROJECT INDUSTRIES , Paul Saura (Nice) : Système immersif et intelligent de captation dynamique de datas intégré aux blocs opératoires

MINBIO , Adel Hamza (Marseille) : Marché Virtuel de gré à gré pour les Fruits et Légumes

OMONOVO , Gaetan Robert (Nice) : Première place de marché couvrant l'ensemble des services de santé naturelle et de bien-être

QWEST TV BY QUINCY JONES, Reza Ackbaraly (Paris) : Opportunités d'investissement en MediaTech (streaming video) dans le «Netflix" de la musique

-22h00 : Clôture