Start Up Factory : nouveau rendez-vous jeudi 15 juin

Venez présenter votre entreprise, parler de vos projets et rencontrer vos partenaires! C'est la proposition que vous fait "Start Up Factory" pour le jeudi 15 juin à 18h30 aux Espaces Antipolis après le succès de la première édition 2017 le 23 mars dernier. Entrée gratuite. Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis, et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, les "Start Up Factory" sont le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante.

On y croise des investisseurs, des business angels, d'autres entrepreneurs, des porteurs de projets, des gens prêts à se lancer dans l'aventure ou encore des professionnels de l'accompagnement et des experts. Bref, tous les éléments de l'écosystème de l'innovation azuréen. Si l’essentiel du temps est consacré aux discussions et au networking, cette soirée de rencontre est rythmée par des présentations de projets en cours de montage ou de start-up en démarrage ainsi que par des interventions d’experts. Un appel aux candidats qui souhaitent "pitcher" lors de la soirée est aussi lancé parallèlement aux inscriptions. L'occasion de profiter de l'estrade pour faire passer un message !