Start-up : Kinaxia et 360&1 labellisés PASS French Tech 2018-2019

Deux nouvelles pépites azuréennes ont récemment rejoint la Promotion PASS French Tech 2018-2019 en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur : Kinaxia et 360&1, toutes deux en tant que nouveaux lauréats (la start-up marseillaise Avis-Vérifiés a quant à elle obtenu le renouvellement de sa labellisation). Kinaxia, en pleine expansion à Sophia Antipolis (la start-up d'Edouard Le Goff approche les 150 personnes), a su valoriser la connaissance du risque avec ses solutions comme Preventimmo.fr pour les renseignements d'urbanisme en ligne, Cityscan.fr pour la géodécision immobilière, Inforisq.fr pour connaître les risques liés à une adresse.

360&1, fondée il y a un peu plus de deux ans à Nice par Olivier Ricard autour de solutions de web analytique et d'automatisation de la publicité online pour les acteurs du tourisme en commençant par l'hôtellerie, est également en forte croissance. Elle a été ainsi classée dans le Top 300 du French Web500 paru en septembre dernier.

Le PASS French Tech est un label national attribué pour un an aux entreprises innovantes en hyper croissance et à très fort potentiel de développement, notamment à l’international. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la labellisation est opérée par l’ARII depuis 2015, en partenariat avec les acteurs majeurs du soutien au développement des entreprises : les écosystèmes French Tech de la région (Aix-Marseille, Côte d’Azur, Avignon et Toulon), Bpifrance, Bpifrance Assurance Export, DGE, Business France, INPI, UGAP, AFPC et France Invest, les Pôles de Compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées, Capenergies et Eurobiomed.