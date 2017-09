"Table Libre" : le Guide Gantié passe au blog

Pendant 25 ans le Guide Gantié nous avait fait découvrir les bonnes tables de la Côte d'Azur et du sud en général. Une aventure qui s'était arrêtée l'an dernier, mais qui revient sous forme de blog avec "Table Libre" que Jacques Gantié, chroniqueur gastronomique passionné, a lancé hier. Embarquement immédiat.

Pour tous ceux qui avaient regretté le clap de fin du Guide Gantié (la 25ème et dernière édition est sortie en juin 2016) voilà de quoi les raccrocher aux bonnes tables de la Côte d'Azur en général et du sud en particulier. Jacques Gantié, tout simplement, a sauté le pas. Il a joué la transition digitale. Du papier il est passé au web et a rejoint la blogosphère. Une concrétisation toute fraiche. Depuis hier, lundi 18 septembre, le bateau est lâché : c'est le blog "Table libre" accessible à la (bonne) adresse Jacquesgantie.com.

Difficile de présenter mieux qu'il ne le fait lui-même cette nouvelle page ouverte dans son parcours personnel autour de la gastronomie. "A la carte, mes escales gourmandes, du bistrot au palace, en Provence-Côte d’Azur et autres suds. Restaurants, hôtels, tables et maisons d’hôtes, produits et producteurs, vins et domaines, voyages, lectures… Après Cartes sur tables, la chronique gastronomique de Nice-Matin que j’ai créée en 1982 et 25 ans de Guide Gantié, nouvelle aventure. A suivre. Svp, suivez-moi aussi chaque vendredi dans «Saveurs», ma chronique du Magazine Week-End de Nice-Matin et Var-Matin."

La promesse est tenue. Elle s'étoffera au fil des semaines, des expériences, des escales et atmosphères nouvelles qu'il découvrira et fera découvrir, aimer, comprendre. Quelques exemples. Au sommaire des "Actus" ce matin mardi 19 septembre, les belles cuvées du Domaine Saint-Joseph à Tourrettes-sur-Loup, une nouvelle recrue de choix chez Bessem à Mandelieu ou encore la Promesse de chef de Valérie Costa et Jean-Marc Bournazel à Ollioules. Au chapitre des "Restaurants", un retour à la Bastide de Moustier, L'Olivier, l'étoile insulaire de Porquerolles, ou encore Romolo Giordano, maître de Ligurie à Bordighera, sans oublier un passage évidemment par Nice avec Le Canon.

Et maintenant, que vogue le navire. "Il y a un monde fou sur la blogosphère !", titre modestement Jacques Gantié en annonçant le lancement du nouveau venu dans une multitude, un océan de "blogs géniaux, sympas ou pathétiques". C'est sûr. Mais "Table libre", alimenté par la plume étincelante de Maître Jacques, n'est pas un blog comme un autre. Sûr qu'il embarquera vite beaucoup de monde et qu'à l'image du guide, il s'apprête à naviguer pour des années. Ce qu'on lui souhaite!