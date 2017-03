Teach on Mars (Sophia) lève 2,2 M€ pour se renforcer à l'international

Start-up sophipolitaine pionnière du Mobile Learning, Teach on Mars annonce sa deuxième levée de fonds d'une valeur de 2,2 millions d'euros. Réalisée auprès de Bpifrance et de différents investisseurs privés dont The Family - premier investisseur dans les start-ups en Europe – cette opération vise à permettre à la pépite française de prendre la position de leader sur le marché européen.

Vincent Desnot, CEO, l'un des trois cofondateurs, en avait parlé il y a une quinzaine de jours avant son départ pour le Mobile World Congress à Barcelone où Teach on Mars était présent avec le Pôle SCS. La levée de fonds de 2,2 M€ est désormais officialisée. Elle a été réalisée auprès de Bpifrance et de différents investisseurs privés dont The Family - premier investisseur dans les start-ups en Europe- et vise à donner à la start-up les moyens de passer à la vitesse supérieure et d'accélérer son développement à l'international. C'est une bonne nouvelle aussi pour la French Tech Côte d'Azur et pour Educazur, le premier cluster français dédié aux edtechs et à l'e-education, deux mouvements dont Teach on Mars est partie prenante.

Le mobile avant le web

Lancée en 2013 par Vincent Desnot, Tanguy Deleplanque et Quentin Derunes, Teach on Mars a entièrement repensé l'e-learning et créé une plateforme de formation professionnelle adaptée à une "consommation 100% mobile". Des formats pédagogiques, courts, ludiques, modernes, persuasifs et personnalisés, idéals pour l'écran du smartphone qui devient l'écran n°1 partout dans le monde ! Grâce à une expérience engageante et sociale, en phase avec les nouveaux usages, les apprenants ont la possibilité de se former n'importe où et n'importe quand.

Sa solution de formation multilingue permet aux entreprises de créer simplement des contenus, de piloter le dispositif pédagogique tout au long du cycle d'apprentissage, de suivre la progression des apprenants... Le tout avec une multitude de fonctionnalités : badges de récompenses, notifications personnalisables, jeux interactifs, activités hors ligne, etc. Les grands comptes et les organismes de formation ont été séduits. Teach on Mars compte aujourd'hui parmi ses clients 50% des sociétés du CAC 40 qui utilisent sa plateforme pour former leurs forces de vente et leurs top managers et son chiffre d'affaires a grimpé de 150% en 2016.

Dix recrutements d'ici juin

"Ces fonds vont nous permettre d'un côté, de renforcer nos activités en Europe, notamment en Allemagne, Angleterre, Italie et Espagne," explique Vincent Desnot. "Nous allons également pouvoir augmenter nos équipes de recherche et de développement et poursuivre notre politique d'innovation : une dizaine de recrutements vont être effectués d'ici le mois de juin et nous aurons doublé nos effectifs d'ici la fin de l'année" (Teach on Mars compte 20 personnes actuellement).

"Un segment prometteur à l'échelle mondiale"

"C'est l'exemple d'une start-up qui a su anticiper les évolutions de son marché vers la mobilité, et est devenue un solide leader", assure de son côté Florent Genoux, chargé d'affaires innovation chez Bpifrance. "Servi par un socle technologique automatisé à l'extrême et une bonne maîtrise de sa forte croissance, elle dispose aujourd'hui des moyens d'envisager sereinement un déploiement à plus grande échelle, au niveau international".

Quant Oussama Ammar, cofondateur de TheFamily, il rappelle que "le e-learning est un marché qui pèse plus de 150 milliards de dollars. Le Mobile Learning est la suite logique avec un taux de croissance annuel estimé à 36% ! C'est l'opportunité pour les responsables de la formation de pousser beaucoup plus loin les atouts du digital et Teach on Mars a pris de l'avance ! Cet investissement nous permet de rejoindre un projet ambitieux, aux côtés de dirigeants reconnus, dans un segment prometteur à l'échelle mondiale".