Thales Alenia Space : Sentinel-3B désormais à son poste

Dernier "bébé" sorti des salles blanches cannoises, Sentinel-3B a été lancé hier avec succès depuis le cosmodrome de Plesetsk en Russie. Désormais dans l'espace, le satellite a rejoint à une altitude de 815 kilomètres de la Terre son frère jumeau et "co-équipier" spatial : Sentinel-3A lancé en février 2016. Objectif : la surveillance des océans et des terres émergées avec l'assurance d'une continuité de service et de temps de revisite raccourcis.

C'est de nouveau un lancement qui a été très suivi depuis le site cannois de Thales Alenia Space : celui du satellite Sentinel-3B, lancement réussi hier depuis la base de Plesetsk en Russie, à bord d’un lanceur Rockot. Construit à Cannes La Bocca, le satellite d’Observation de la Terre de l’Agence Spatiale Européenne avait quitté l’établissement azuréen début mars. Après avoir effectué un long voyage en Antonov, avec 2 escales à Moscou et à Arkhangelsk, il avait terminé son voyage en train pour rejoindre sa base de lancement.

La garantie d'une continuité des données et de temps de revisite raccourcis

Désormais dans l'espace, Sentinel-3B a rejoint à une altitude de 815 kilomètres de la Terre (une orbite relativement basse) son frère jumeau et "co-équipier" spatial : Sentinel-3A lancé en février 2016. Avec lui il garantira à la fois une continuité des données et des temps de revisite raccourcis. Objectif : la surveillance des océans et des terres émergées. "Sentinel-3B accomplira une double mission maritime et terrestre couvrant les domaines de l’océanographie, l’hydrologie continentale et la surveillance de la végétation sur les terres émergées", explique TAS. "En matière d’océanographie opérationnelle, Sentinel-3B effectuera en particulier une mission de topographie de surface, consistant à mesurer précisément la hauteur des mers, les hauteurs significatives des vagues et la vitesse du vent au-dessus des océans. Il mesurera par ailleurs la température et la couleur de l’eau des océans, lacs et rivières."

Véritable "couteau suisse", le satellite, au même titre que ses homologues de la famille Sentinel-3, se distingue par l’emport de 4 instruments regroupés dans un espace savamment étudié :

· Deux instruments optiques : un imageur dédié à la couleur des océans et des terres OLCI (Ocean and Land Color Instrument) et un radiomètre dédié à la mesure de la température des sols et des océans SLSTR* (Sea and Land Surface Temperature Radiometer).

· Deux instruments Radio-Fréquence : un radar altimètre à synthèse d’ouverture SRAL (Synthetic aperture Radar ALtimeter), complété par un radiomètre micro-onde MWR (MicroWave Radiometer), qui fourniront des mesures de la topographie des océans, des glaces de mer et des eaux continentales.

Une couverture systématique de toutes les zones de surface et des océans

A l'aide de ces instruments, le satellite Sentinel-3B fournira une couverture systématique de toutes les zones de surface et des océans. Les données récoltées contribueront notamment à l’amélioration des prévisions océanographiques et atmosphériques. Elles permettront aussi d’avoir une meilleure connaissance de l’état de santé de l’océan, de mieux gérer les ressources halieutiques, agricoles, forestières, la biodiversité, les ressources en eau, la santé publique, la production, la sécurité alimentaire… Le balayage régulier de la surface que permet le satellite offre en effet une kyrielle d’applications : suivi des courants marins et donc des déplacements de pollution, mouvement des planctons et de la biomasse marine qui les consomment, variation du niveau des océans, suivi de la surface de la banquise, de la forêt, des zones de cultures, etc.

Le nouveau Sentinel, qui a une durée de vie de 7,5 ans pouvant aller jusqu'à 12 ans, vient s'insérer dans le programme Copernicus de l'Union Européenne sur la surveillance de l’environnement en Europe. Un programme qui présente une caractéristique particulière : les données recueillies ne sont pas à l'usage exclusif de la communauté scientifique. Elles sont également mises gratuitement à la disposition de tout un chacun. Aux entreprises, et en particulier aux start-up, de s'en servir pour alimenter de nouvelles applications et créer de nouveaux services.

Les trois missions Sentinel dorénavant complètes

Les satellites déjà en orbite qui composent la constellation Copernicus (Sentinel 1A – lancement 2014, 2A – lancement 2015, 1B et 3A – lancement 2016, 2B et 5P – lancement 2017) fournissent d’ores et déjà une grande quantité de données brutes, complétées par d’autres satellites d’observation de la Terre. Le lancement réussi de Sentinel-3B signifie que ces trois missions Sentinel sont dorénavant complètes, ce qui constitue un tournant pour Thales Alenia Space.

Le contrat lui avait été attribué en décembre 2009 par l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Telespazio a dirigé les opérations du segment terrestre pour l’entière mission Sentinel-3. A travers ces services, les utilisateurs sont aptes à accéder à des données environnementales importantes, seulement trois heures après que l’information ai été reçue par les satellites.