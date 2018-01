Transition numérique : le Département lance le SMART Deal

Le Département lance le SMART Deal "la transition numérique au service des Alpes-Maritimes", plan assorti d'une plateforme participative, mardi 16 janvier 2018 à 11 heures aux Espace Antipolis à Sophia Antipolis (300 route des Crètes). Le SMART Deal est un plan de transition numérique destiné à la réalisation de projets visant, au travers du numérique, à répondre à une double ambition : apporter un meilleur service aux usagers grâce à l’amélioration de la performance interne du Conseil départemental et répondre aux enjeux du territoire pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Il est ainsi proposé de créer un écosystème ouvert favorisant la participation de tous les acteurs de la vie locale pour faire émerger des projets qui permettront aux Alpes-Maritimes de relever le défi de la transition numérique. Ce plan s’inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises dans ce domaine comme le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, le programme E-zy06 de modernisation de l’administration, ou encore le plan collège numérique.

C'est dans le cadre de ce SMART Deal qu'une plateforme participative sera lancée dans le même temps. Les citoyens pourront y formuler leurs propositions par Internet et évaluer celles déposées par les autres. Un comité d’experts, paritaire, va également être installé et sera dévoilé mardi. Il sera composé de vingt-cinq membres venus d’horizons variés (acteurs du monde économique, journalistes spécialisés, universitaires et chercheurs…) dont la mission sera de faire émerger et de donner corps à des projets.

Le lancement du SMART Deal sera présidé par Charles Ange Ginésy, président du Département des Alpes-Maritimes, en présence de Michel Rossi, Vice-président du Département, délégué au numérique. Avec le GREEN Deal (plan de transition environnementale), le SMART Deal représente l’un des 2 axes majeurs de la politique impulsée par le Président du Département.