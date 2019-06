UCA innove dans l'évaluation des formations par les étudiants

Créée par Université Côte d'Azur, la Maison de l’Evaluation – Amélioration - Valorisation des Formations et Enseignement, est un projet unique en France. Dans un souci d'amélioration constante, il a pour objectif d’évaluer, de façon la plus automatisée possible, les formations et les enseignements à l’aide de questionnaires envoyés aux étudiants.

L'Université Côte d'Azur, forte de son Idex (Initiative d'Excellence), continue d'innover. Cette fois, c'est sur l'évaluation des formations et des enseignements qu'elle porte toute son attention en créant la première Maison de l’Evaluation – Amélioration - Valorisation des Formations et Enseignement, un projet unique en France qui a pour objectif d’évaluer, de façon la plus automatisée possible, les formations et les enseignements à l’aide de questionnaires envoyés aux étudiants. (Photo DR : le campus Valrose à Nice)

De la collecte des données jusqu'aux traitement et diffusion des résultats

Jusqu’à présent, l’évaluation des formations et des enseignements s’organisait au niveau de chaque responsable de parcours, selon des méthodes différentes. La Maison EAV-FE se présente comme un centre spécifique chargé de l’organisation du processus de l'évaluation des enseignements, depuis la collecte des données jusqu’aux traitement et diffusion des résultats. Rattachée au Service des Enquêtes et Statistiques de la Direction des Etudes et de la Formation d’Université Côte d’Azur, elle est pilotée par Laurence Saglietto, Professeur des universités à l’Institut d’Administration des Entreprises, et chargée de mission pour l'évaluation des formations et des enseignements.

Deux fois par an, les étudiants reçoivent un questionnaire leur permettant d’évaluer l’enseignement reçu. Pour cette année universitaire, seuls les étudiants de première année de licence, de licence professionnelle, de master 1 et des Masters of Sciences ont été interrogés. Le panel des étudiants sera élargi chaque année. Pour cette année, 504 questionnaires différents ont été diffusés, visant plus de 12 000 étudiants interrogés pour chaque semestre. A terme plus de 25.000 étudiants sont concernés dans près de 200 formations différentes.

En partenariat avec le Suisse Stat’Elite

Pour chaque questionnaire, les étudiants donnent leurs avis sur la formation en général, sur un enseignement en particulier (Elément Constitutif d’Unité d’Enseignement - ECUE), sur les conditions matérielles, sur leur apprentissage et sur l’Université. Il existe un socle commun de questions puis chaque responsable peut ensuite compléter le questionnaire en piochant dans un catalogue de 120 questions complémentaires. L'ensemble des questions a été validé au regard des impératifs liés à la protection des données à caractère personnel. L'objectif, quant à lui est clair : à travers l’Évaluation des Enseignements par les Étudiants (EEE) améliorer la qualité des formations.

D’un point de vue technique, un partenariat a été développé avec la société suisse de conseil en statistiques Stat’Elite (www.statelite.ch), pour mettre au point un dispositif unique en Europe se basant sur le logiciel d’enquête Evasys ® afin de pouvoir gérer l’intégralité des enquêtes de toutes les formations de l’établissement par une seule personne. Un logiciel utilisé dans toutes les universités publiques allemandes, largement répandu en Suisse, aux Etats-Unis ainsi que dans plusieurs grandes universités françaises