Un délégué interministériel pour la transformation numérique de l’Etat

Un délégué interministériel à la transformation publique pour accompagner la transformation numérique de l’Etat : c'est le poste auquel a été nommé aujourd'hui en Conseil des ministres, Thomas Cazenave. Placé sous l’autorité du Premier ministre, ce dernier devra s’assurer de la bonne mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de transformation publique. A cet égard, est-il expliqué, il est appelé à jouer un rôle essentiel auprès du secrétaire d’Etat chargé du numérique pour l’accompagner dans la conduite et la réussite du chantier transversal de la transformation numérique de l’Etat.

Co-directeur de l’ouvrage "L'État en mode start-up" paru en 2016, Thomas Cazenave a notamment contribué, en tant que directeur général adjoint de Pôle emploi, à la conception et à la réalisation de la stratégie numérique de l’opérateur au cours des dernières années. Son expérience et sa vision d’une action publique modernisée, en lien étroit avec les exigences et les outils numériques d’aujourd’hui, ont justifié le choix qui a été fait. Parmi ses missions : aider à atteindre l'objectif d'une numérisation de la quasi-totalité des démarches administratives à l’horizon 2022.