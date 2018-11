Un Doc Pass pour rapprocher les jeunes PhD du monde économique

Rapprocher le monde de la recherche de celui des entreprises, faire en sorte que les découvertes des chercheurs puissent aboutir à des produits innovants : c'est l'objectif que poursuit Stéphanie Godier, fondatrice de l'association Recherche et Avenir, à travers le dispositif RUE (Rapprochement Université Recherche). C'est dans ce même objectif qu'elle lance aujourd'hui avec l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) de l'Université Côte d'Azur, une formation courte (deux mois), spécialement taillée pour rendre les jeunes docteurs, les PhD (Bac +8), employables.

Suite à une expérience de plus de 10 ans dans le suivi des jeunes docteurs, l'association a relevé quelques compétences clés qui ne sont pas au programme de l'enseignement traditionnel, mais qui pourtant peuvent se révéler essentielles pour un passage dans le monde de l'entreprise. Cette formation, en partenariat avec l’IAE, vise aussi à aider les jeunes docteurs à comprendre la stratégie de l’entreprise, à obtenir les grilles et clés de lecture de ce monde, à acquérir la connaissance des fonctions support, maîtriser les éléments de langage pour renforcer leur positionnement, identifier les métiers sur lesquels apporter une valeur ajoutée.

Baptisée Doc Pass, cette formation "post-thèse" innovante et courte, directement exploitable en entreprise, comporte ainsi une partie théorique sur les bases de l’économie et de l’entreprenariat, une partie pratique avec comme étude de cas, ceux des entreprises suivis par RUE et un volet terrain avec une participation aux rendez-vous de diagnostic avec les entreprises seules ou avec les binômes entreprise/laboratoire pour comprendre les enjeux et attentes de chacun des deux mondes. Ce parcours professionnalisant est validé par 3 ECTS du Master 2 Direction d’entreprises (MAE) et un Certificat IAE-UCA reconnus au niveau international. Prochaine session mars-avril 2019.