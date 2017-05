Une Rose, Une Caresse à Grasse : 46.880 € recueillis contre le cancer !

De nouveau une belle récolte pour la cinquième édition de la journée-bénéfice "Une Rose, Une Caresse" qui s’est déroulée ce dimanche 14 mai dans les Jardins du MIP à Mouans-Sartoux au profit du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse. Ainsi, ce sont 46 880 euros qui ont été récoltés grâce aux participants de la journée et aux 52 entreprises sponsors et partenaires. Soit pratiquement autant que le record de l'an dernier (47.100€) et toujours beaucoup plus qu'en 2015 (40.000€). Face au succès de l'événement, le rendez-vous est déjà pris pour mai 2018 !

Cette belle journée a été animée par 70 bénévoles de l’équipe "Rose, Caresse" du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse et menée en partenariat avec les Jardins du MIP et le Pays de Grasse. Plus de 850 donateurs-participants, ont pu cueillir des roses Centifolia, visiter les Jardins flamboyants du MIP avec un guide, participer à des ateliers pour petits et grands : gastronomie, bougies parfumées, origami, écoute de contes, musique, promenades à poneys, modelages relaxants et bien-être, pique-niquer, déguster les plats préparés maison.

Les fonds récoltés permettent de financer et de développer des soins bien-être dispensés aux personnes atteintes d’un cancer et autres pathologies lourdes au Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier de Grasse, inauguré en 2008. En sachant qu'une heure de soin coûte 35 euros, il est possible de calculer ce que représenteront les 46 880 euros recueillis cette année. Le chèque a été remis à la mi-journée à Françoise Montenay, Présidente du CEW France, par Caroline Riou, marraine du jour d’une "Rose, une Caresse" et par ailleurs interprète de Laetitia Balesta dans "Plus belle la vie".

Cette dernière était entourée de Jacques Pain, Président du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse ; Jérôme Viaud, Maire de Grasse, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse; Jean-Pierre Leleux, Sénateur ; Pierre Aschieri, Maire de Mouans-Sartoux ; Marie-Louise Gourdon, Conseillère départementale; les Docteur Pierre et Anne-Sophie Azuar, gynécologues obstétriciens au CH de Grasse et de nombreuses entreprises sponsors.