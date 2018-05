Université Nice Côte d'Azur : vous reprendrez bien une Pint of science?

Et si on sortait la science et les scientifiques des murs du labo pour les installer dans les pubs et bars ? C'est ce que compte faire l'UCA (Université Côte d'Azur). En tant que partenaire de l'édition niçoise du Festival international de vulgarisation scientifique Pint of science, 34 de ses chercheurs donneront dans plusieurs pubs niçois, du 14 au 16 mai, une série de 12 conférences scientifiques sur 3 soirées. Ils se lanceront ainsi dans ce défi de vulgariser leur recherche devant un public non-expert de leur domaine, dans un cadre différent de celui dans lequel on a l'habitude de voir et parler de sciences : des pubs et quelques pintes de bière.

Le concept de "Pint of Science" est inventé en 2012 par les Dr Michael Motskin et Dr Praveen Paul, deux chercheurs londoniens. En ouvrant les portes de leur laboratoire au grand public, ils découvrent un public curieux et fasciné par les sciences. Une question se pose alors : "comment renouveler cette expérience?". La réponse : sortir la science hors des murs des laboratoires pour l’installer dans les pubs. La première édition a eu lieu en Angleterre dans trois villes en 2013. Elodie Chabrol, directrice de Pint of Science France, y avait pris part et a décidé d’importer le concept en France en 2014. Depuis le phénomène Pint of science ne fait que prendre de l’ampleur pour atteindre en 2017 en France 34 villes organisatrices et plus de 10.000 participants. En 2018, le festival sera présent sur 4 continents, dans 21 pays (https://pintofscience.com) et 34 villes françaises (https://pintofscience.fr).

Ces 12 conférences dans des bars niçois seront proposées autour de quelques thèmes de recherche d’Université Côte d’Azur (L'éclairage par l'invisible; La nature à la racine des matériaux de demain; La forme du corps: de l'érotisme à la politique, etc.). Il reste encore quelques places, retrouvez la liste complète des thèmes sur le site web de l’événement. De 19 à 23 heures, les sujets qui sont traités chaque fois par plusieurs chercheurs, s'annoncent passionnants. De quoi vouloir pendre et reprendre volontiers une " une "pint of science".

En pratique