Villefranche-sur-mer : une "Escale Sensation" pour 7.000 croisiéristes

Avec l'opération Escale Sensation, c'est à une journée d’exception que seront invités jeudi 8 juin, quelque 7.000 croisiéristes à Villefranche-sur-Mer. Organisée par la CCI Nice Côte d’Azur avec l’Association des commerçants sédentaires de Villefranche-sur-Mer (COSEDEV) et le French Riviera Cruise Club, l'opération a été montée à l’occasion de l’escale simultanée de deux méga paquebots, le "Sovereign" et le "Independance of the Seas". Pour cette escale privilégiée, 80 commerçants identifiés par des fanions porteront les couleurs "Welcome to Cruise Passengers". Cadeaux et remises commerciales seront proposés aux croisiéristes qui pourront découvrir Villefranche-sur-Mer autour d’un programme d’animation dédié.

Le groupe de musique "Gipsy Prince", présent à la descente du bateau, accueillera les visiteurs. Ils pourront tour à tour s’initier à la confection du pain avec le boulanger Christian Vinciguerra, faire réaliser leur portrait par le caricaturiste Molinari et l’emporter en souvenir de leur escale ou encore bénéficier de remises commerciales et cadeaux tout au long de la journée.

L'Escale Sensation qui se pratique également dans d'autres ports azuréens, s’inscrit dans une démarche plus globale "Tourisme et Shopping". L'objectif est de renforcer la synergie entre deux secteurs clés de l’économie azuréenne : le tourisme et le shopping. Concernant les croisières, étant donné que la première impression et l’accueil proposé déterminent le plus souvent l’envie de revenir, l'idée est de faire en sorte que le croisiériste revienne ensuite en tant que touriste...