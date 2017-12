Voyage en multimédia 2018 : retour au berceau de Saint-Raphaël

Retour à Saint-Raphaël, son berceau, pour le prochain "Voyage en Multimédia", le salon de l'e-tourisme en France qui, en février dernier s'était installé à Cannes, au Palais des Festivals. Organisé par l’Agence de développement Estérel Côte d’Azur, #VEM 2018 aura lieu 14, 15 et 16 février 2018 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. Les objectifs restent les mêmes : sensibiliser les différents acteurs du tourisme, institutionnels et privés, aux enjeux du e-tourisme et augmenter leur niveau de compétences dans ce domaine afin d’améliorer leur compétitivité.

On retrouvera les différents événements qui ont fait le succès de l'édition 2017 à Cannes : les Trophées de la vidéo touristique et culturelle dont ce sera la seconde édition ; les conférences YOODx qui traiteront du thème "Révolution digitale, nouveaux usages et perspectives !"; le CM On The Beach, rendez-vous national des Community Managers du Tourisme avec une dizaine d'ateliers ou encore la Conférence "Grand Témoin" le jeudi 15 février à 18h00 (le nom du Grand témoin sera dévoilé en janvier 2018), la soirée “anti-conventionnelle” le jeudi 15 février à 20h30 et le rendez-vous "Fun & Business" du salon e-tourisme.

Pour Régis Courvoisier, directeur de l’Agence de développement Estérel Côte d’Azur le partenariat d'alternance avec Cannes engagé l'an dernier est appelé à se poursuivre. Ainsi, l'édition 2019, celle du 10ème anniversaire est prévue à Cannes et sera l'occasion d'apporter une dimension internationale à l'événement. "Le Var se reconnait pleinement dans la marque Côte d'Azur", note Régis Courvoisier. "Ce partenariat avec Cannes permet de maintenir ouverte une vitrine de l'innovation sur une région qui pèse lourd dans le tourisme français. Il s'intègre aussi dans la stratégie de la marque qui est d'utiliser au maximum le digital pour l'attractivité du territoire. Cette co-production permet enfin de combiner l'excellence de la Semec dans l'organisation d'événements et l'expérience de notre agence dans ce salon de l'e-tourisme."