33 Croisette à Cannes : le nouveau “lifestyle” à la cannoise

Si vous voulez vous faire une idée du nouveau luxe cannois, un coup d'œil sur le site web du 33 Croisette, un immeuble en construction entre Carlton et Majestic à Cannes. Imaginé par l’architecte de renom Jean-Paul Viguier, et commercialisé par Michaël Zingraf Real Estate (ses bureaux se trouvaient sur la parcelle où est construit l’ensemble), il offrira des aménagements haut de gamme, alliant design contemporain et matériaux raffinés. (Photo DR : une vue du salon d'un appartement du futur 33 Croisette).

Si la construction n’est pas terminée, les appartements du 33 Croisette sont déjà commercialisés, et la livraison de la résidence est prévue fin 2026 pour une occupation effective l'an prochain. Au total, 18 appartements et 2 penthouses sont à la vente et présentés sur le site web dédié. Les prix ont été rendus publics : à partir d’environ 53.000 € le m², ce qui en fait l’un des immeubles les plus chers de France, avec des surfaces allant de 200 à 400 m² et plusieurs lots déjà réservés.

"En rez-de-chaussée, des boutiques de luxe enrichiront encore un peu plus l’expérience exclusive qu’offre cette adresse premium”, souligne l’agence immobilière. Il s’agit de six cellules commerciales réservées pour des boutiques de luxe, sans nom d’enseignes précis annoncé à ce stade, avec une surface totale de vente de 1.738 m² (sur 1.864 m² aménagés). Pas de restauration ni d’activités à nuisance est-il précisé, mais une offre exclusive qui prolonge l’expérience “lifestyle” de la résidence. Le socle du bâtiment quant à lui est conçu comme un rez-de-chaussée traversant, animé par des commerces ouverts sur la Croisette et un jardin habité côté ville, pour créer un lien vivant entre espace public et résidence...