33 Croisette à Cannes : à partir de 53.000€ le m2 !

Des prix ont été donnés pour le 33 Croisette, programme immobilier en cours de construction entre Carlton et Majestic sur la célèbre promenade cannoise et livrable en 2027. On pouvait se douter que la note serait salée avec un prix au mètre carré qui avait été estimé supérieur à 50.000€ lors du lancement de l'opération fin 2024. Ce sera le cas. L'agence immobilière Michael Zingraf, qui pilote la commercialisation, a avancé" dans "Nice-Matin" un prix au mètre carré qui démarrera à 53.000€ et en fera un des immeubles les plus chers de France. Une note d'autant plus salée que la vingtaine d'appartements à la vente sont immenses, de 200 à 400 m2. Cinq appartements auraient déjà été réservés selon le commercialisateur. Cannes en course avec Monaco pour les prix de l'immobilier ?