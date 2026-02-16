Aéroport : bye bye la navette d’Air France, bonjour Transavia

Les temps changent. La fin de la navette d'Air France Nice-Paris Orly est un marqueur. L'aéroport Nice Côte d'Azur lui dira adieu fin mars. Et bonjour le relais de Transavia, la filiale “low cost” de la compagnie nationale. Annoncé en octobre 2023, ce changement d’opérateur sur une ligne essentielle pour la Côte avait provoqué des inquiétudes. La Côte reléguée au second rang ? Abandonnée du "premium". Des explications depuis ont été données pour rassurer, le programme a été présenté et à compter du 29 mars 2026, ce sera le basculement. (Photo DR).

La liaison entre Nice et Paris Orly sera alors assurée par Transavia France, dans le cadre d’une réorganisation stratégique du réseau domestique. La compagnie filiale proposera jusqu’à huit vols quotidiens dans chaque sens, avec des horaires élargis permettant l’aller-retour dans la journée, aussi bien pour les déplacements professionnels que pour les voyages loisirs. Une navette un peu rétrécie mais avec une offre plus compétitive face aux low-cost et adaptée à une clientèle devenue plus sensible au prix depuis la crise sanitaire.

Cette évolution s’inscrit dans une logique de spécialisation au sein du groupe. Air France abandonne Orly–Nice — comme d’autres lignes domestiques au départ d’Orly — pour concentrer son offre premium et son modèle hub sur Paris-Charles de Gaulle, où elle maintiendra jusqu’à 12 vols quotidiens vers Nice. Transavia devient ainsi l’opérateur de référence à Orly,

La décision répond également à une transformation profonde de la demande. La clientèle “navette affaires”, historiquement au cœur du modèle Orly–Nice, a chuté d’environ 60 % depuis 2019, sous l’effet combiné de la visioconférence, d’une évolution des pratiques professionnelles et d’une pression accrue sur les déplacements courts. Dans ce contexte, le modèle premium d’Air France sur cette liaison n’était plus jugé suffisamment rentable. Transavia reprend donc la route avec des tarifs à partir de 38 euros l’aller simple, tout en proposant des services à la carte.

Pour autant, la filiale entend séduire les voyageurs fréquents azuréens. Le tarif MAX, est-il présenté, offrira davantage de flexibilité : modification gratuite jusqu’à une heure avant le départ, parcours prioritaire à l’aéroport, choix du siège inclus et accès aux salons à Nice et au futur salon Transavia d’Orly. La compagnie est pleinement intégrée au programme Flying Blue, permettant de cumuler Miles et XP sur tous les tarifs, avec des avantages spécifiques pour les statuts les plus élevés.

Sur le plan opérationnel, les vols seront opérés depuis Orly 2, avec un parcours optimisé vers les portes d’embarquement et un accès direct à la ligne 14 du métro, reliant le centre de Paris en 25 minutes. Pour l’Aéroport Nice Côte d’Azur, cette reprise garantit le maintien d’une forte connectivité avec la capitale, tout en préservant le dynamisme économique de la Côte d’Azur fortement dépendant de ses flux avec la région parisienne.