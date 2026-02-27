As d’Or 2026 à Cannes : découvrez les quatre meilleurs jeux de l’année

Cannes a ouvert hier soir, jeudi, son Festival international des Jeux (27 février au 1er mars) par la cérémonie des As d’Or. Plus de 650 nouveautés sorties sur le marché français au cours des quinze derniers mois ont été ainsi testées par un jury composé de neuf journalistes et spécialistes. Quatre lauréats ont été retenus et sacrés sur la scène du Grand audi : Toy Battle (Tout public), L’Île des Mookies (Enfants), Zénith (Initié) et Civolution (Expert). Quatre As d’or 2026 qui illustrent la diversité du jeu de société contemporain : du duel express accessible à tous jusqu’au “gros jeu” expert, en passant par une proposition enfant maligne et un titre initié très tactique. Autant de jeux à découvrir et tester dès ce matin à l’ouverture du FIJ où le public peut retrouver ces titres primés parmi les incontournables du moment. (Photo DR : les lauréats consacrés hier soir au Palais des Festivals).

- Dans la catégorie reine As d’Or – Jeu de l’Année (tout public), le trophée revient à Toy Battle (Repos Production). Conçu pour deux joueurs dès 8 ans et des parties d’environ 15 minutes, le jeu propose un duel nerveux et accessible où des jouets s’affrontent sur des terrains variés — de la terre à l’espace. L’objectif est double : capturer le quartier général adverse ou cumuler un maximum de médailles, en manœuvrant ses troupes et en combinant au mieux leurs effets. Un format court et très dynamique, pensé pour donner envie d’enchaîner les manches.

- Le prix As d’Or – Enfant distingue L’Île des Mookies (Le Scorpion Masqué), un jeu rapide pour 2 joueurs dès 4 ans, avec des parties d’environ 10 minutes. Ici, tout repose sur la collection : il faut réunir le plus de Mookies de chaque famille pour décrocher des trophées, tout en visant les cartes brillantes des Mookies Légendaires. Attention toutefois aux rebondissements : une araignée facétieuse vient perturber les plans, ajoutant une touche de surprise qui fait mouche auprès des plus jeunes… et de leurs parents.

- Pour la catégorie As d’Or – Initié, le jury a récompensé Zénith (Playpunk), un jeu tactique pour 2 à 4 joueurs dès 10 ans, d’environ 30 minutes. Le titre se joue en duel ou en équipes et met en scène un affrontement stratégique à l’échelle d’un système solaire : chaque camp cherche à s’imposer sur cinq planètes en combinant pouvoir, diplomatie et développement technologique. L’ADN “initié” est bien là : des choix plus profonds, une vraie montée en tension, mais un format encore suffisamment fluide pour rester très abordable.

- Enfin, l’As d’Or Expert sacre Civolution (Grail Games / Deep Print Games), signé Stefan Feld, un nom bien connu des amateurs de jeux exigeants. Jouable de 1 à 4 joueurs dès 14 ans pour environ 90 minutes, le jeu invite à gérer une multitude de paramètres pour faire évoluer sa civilisation, avec une promesse centrale : dompter des possibilités innombrables et optimiser ses trajectoires de développement. Présenté comme un jeu dense et riche, Civolution vise clairement les joueurs prêts à investir du temps dans des règles plus étoffées, des arbitrages constants et une profondeur stratégique durable.