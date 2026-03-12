L’Automobile Club de Monaco suspend son e-Rallye

L’Automobile Club de Monaco (ACM) a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, du E-Rallye Monte-Carlo, dont la prochaine édition devait se tenir du 14 au 17 octobre 2026 dans le cadre de la Bridgestone FIA ecoRally Cup. Cette décision marque un coup d’arrêt pour une épreuve pionnière, lancée dès le milieu des années 1990, et devenue au fil du temps une référence internationale des compétitions de régularité pour véhicules 100 % électriques et à énergies alternatives. L’ACM insiste toutefois sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un renoncement, mais d’une pause destinée à repenser l’avenir de l’événement. (Photo DR : un e-Rallye précurseur qui avait su s'imposer).

"Depuis sa création en 1995, le E-Rallye Monte-Carlo s’est imposé comme une référence internationale des compétitions de régularité, dédiées aux véhicules 100 % électriques et à énergies alternatives, réunissant notamment l’un des plateaux les plus importants de la discipline", a rappelé Jacques Rossi, Président de la Commission des Energies Nouvelles et Électriques de l’ACM. Pour justifier cette interruption, les organisateurs avancent d’abord la nécessité d’une réévaluation stratégique et organisationnelle afin de garantir, à terme, une épreuve en phase avec leurs ambitions sportives, technologiques et environnementales.

L’ACM explique également vouloir attendre le développement de nouvelles énergies ou l’émergence de solutions plus avancées dans le domaine de la mobilité électrique et des énergies alternatives avant de réinscrire la compétition au calendrier. Dans ce contexte, le club monégasque estime plus responsable de suspendre l’édition 2026, tout en poursuivant sa réflexion sur les conditions d’un éventuel retour. Il souligne enfin que cette suspension ne remet pas en cause son engagement en faveur de la mobilité durable ni sa volonté de promouvoir les innovations liées à la transition énergétique. L'ACM referme provisoirement une page ouverte depuis plus de trente ans, avec l’idée affichée de revenir, un jour, dans un cadre renouvelé et plus adapté aux évolutions technologiques du secteur.