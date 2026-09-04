Les Aéroports de la Côte d'Azur et la start-up toulousaine Beyond Aero s'associent pour préparer les infrastructures nécessaires à l'accueil des premiers avions d'affaires hydrogène-électriques, avec Cannes-Mandelieu comme premier terrain d'étude. Mise en place possible à l’horizon 2030.

Après près de trois ans de collaboration, les Aéroports de la Côte d'Azur et Beyond Aero officialisent un partenariat visant à préparer les conditions opérationnelles nécessaires à l'accueil des premiers avions d'affaires hydrogène-électriques sur les plateformes de Nice Côte d'Azur, Cannes Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large du groupe aéroportuaire, deuxième opérateur européen pour l'aviation d'affaires, qui multiplie les initiatives pour alléger son bilan carbone. Elle fait écho à un autre chantier engagé cet été à Nice, où l'aéroport prépare également l'arrivée des taxis aériens électriques eVTOL, aux côtés de Blade, Heli Sécurité et Monacair, avec la présentation fin juin d'une maquette grandeur nature de l'appareil Joby. (Photo DR : le "One", l'avion d'affaires de Beyond Aero, qui vole à l'hydrogène).

"One", un avion d'affaire qui vole à l'hydrogène

Beyond Aero, société toulousaine cofondée par Eloa Guillotin en 2020, développe “One”, un avion d'affaires de six à huit places dont la propulsion électrique est alimentée par des piles à combustible hydrogène, pour une autonomie visée d'environ 1 500 kilomètres. L'entreprise a franchi en 2025 un jalon technique important en démontrant son système de propulsion à échelle réelle, et affiche des ambitions solides : plus de 50 millions de dollars levés, 2 milliards de dollars de lettres d'intention, un partenariat avec l'opérateur Luxaviation et la réalisation du premier vol habité entièrement hydrogène-électrique en France. L'entrée en service de “One” est visée au début des années 2030.

Un partenariat sur l'ensemble de la chaîne opérationnelle

Le partenariat conclu avec les Aéroports de la Côte d'Azur porte sur l'ensemble de la chaîne opérationnelle nécessaire au ravitaillement en hydrogène : origine et disponibilité du carburant, transport, stockage, distribution sur les plateformes, ainsi que les aspects réglementaires, sécuritaires et économiques. Le scénario privilégié repose sur de l'hydrogène gazeux comprimé, produit à proximité des aéroports puis acheminé par remorques-tubes vers une station de distribution, avec deux options de ravitaillement à l'étude : une borne fixe déportée ou un véhicule mobile assurant la liaison avec l'avion. Cette approche progressive vise à limiter les investissements initiaux tout en permettant une montée en capacité au rythme de la demande réelle.

Cannes-Mandelieu, la porte d'entrée sur Monaco

Si les trois plateformes du groupe sont concernées, Cannes-Mandelieu apparaît comme le site le plus propice à une première mise en œuvre. Porte d'entrée privilégiée vers Monaco et plateforme majeure de l'aviation d'affaires sur la Côte d'Azur, elle présente une activité représentative des futurs usages de “One” et une configuration permettant d'étudier concrètement l'intégration d'une infrastructure hydrogène au sein d'un site à forte activité. L'étude doit notamment permettre d'évaluer les bénéfices attendus en matière de réduction du bruit et des émissions locales, deux enjeux sensibles pour un aéroport confronté à des contestations autour de son trafic.

Des incertitudes demeurent

Il convient toutefois de resituer cette annonce à sa juste mesure : il s'agit avant tout d'une démarche de préparation d'infrastructure et de validation technique, et non de la promesse d'une station de ravitaillement imminente ni d'un avion en service à court terme. Aucune décision définitive d'investissement ou d'implantation n'a été arrêtée à ce stade, et plusieurs incertitudes demeurent, notamment sur la certification de l'appareil par l'EASA, la disponibilité d'un hydrogène réellement bas-carbone et la maîtrise des coûts d'exploitation pour les premières rotations.

A l'exemple de London City Airport

Cette prudence méthodique n'enlève rien à l'enjeu stratégique de l'accord : en engageant dès aujourd'hui ce travail préparatoire, Cannes-Mandelieu pourrait devenir l'un des tout premiers terrains opérationnels européens de l'aviation d'affaires hydrogène-électrique, aux côtés d'autres sites comme London City Airport, avec lequel Beyond Aero a également noué un partenariat. Une manière, pour les Aéroports de la Côte d'Azur, de conjuguer anticipation industrielle et ambition environnementale sur un territoire où l'aviation d'affaires demeure un marqueur économique fort.