Biot : 4 M€ de travaux pour sécuriser les berges de la Brague

Le chantier de sécurisation hydraulique et de renaturation des berges de la Brague dans la commune de Biot sera lancé demain jeudi. La Côte et notamment Biot se souviennent des tragiques inondations de 2015. Parmi les sites durement touchés, celui du hameau de la Brague à Biot, route d’Antibes. Particulièrement exposés au risque, tous les copropriétaires du Hameau ont sollicité le rachat de leurs habitations. La CASA a donc souhaité construire et porter un projet complet, comprenant l’achat de l’ensemble des habitations de cette copropriété, et la poursuite d’un programme de réduction du risque inondation et de renaturation de la plaine de la Brague.

(Photo DR : ancienne vue tirée de Google Map avec le Hameau de la Brague (point rouge) qui avait été installé dans une boucle artificielle du fleuve. Ce dernier, à l'issue de l'opération de démolition qui a été menée, doit retrouver le cours naturel qu'il n'aurait jamais dû perdre).

La démolition du bâti du hameau de la Brague a été finalisé en juin 2021. Le projet comporte également deux autres phases : recalibrage de la Brague au droit du hameau avec la largeur du lit portée en moyenne de 30 m à 80 m afin d’augmenter la capacité hydraulique avec l’évacuation de 30 000m3 de terres ; requalification des berges en pente douce permettant la plantation d’un ripisylve adaptée et l’intégration de cheminements piéton et cyclable.

Ce chantier sera lancé jeudi sur place, à 10 heures, en présence de Jean Leonetti, président de la CASA, et de Jean-Pierre Dermit, maire de Biot. L’aménagement du méandre permettra également de renaturer 450 mètres linéaires de la Brague, en rétablissant les interactions fonctionnelles écologique, biologique, et biochimique pour la biodiversité. Cette opération permet enfin la réappropriation des berges et l'accès au cours d'eau par le public, contribuant ainsi à une forme de culture du risque. Le montant des travaux est estimé à ce stade à 4 M€ HT.