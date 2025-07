Les bus de Cannes entrent dans l’ère de l’hydrogène

A Cannes, les bus vont bientôt rouler à l’hydrogène ! Une première dans la région Provence Alpes-Côte d’Azur. Et une première aussi pour la façon dont ils seront approvisionnés. Ils seront alimentés par la station “Cannes Lérins Hydrogène” dont la première pierre a été posée jeudi à Cannes La Bocca dans le secteur de la Roubine et qui présente, parmi ses caractéristiques majeures, de produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau en utilisant les eaux usées traitées de la station d’épuration Aquaviva (et non de l’eau potable). (Photo DR : la station "Cannes Lérins Hydrogène" utilisera l'eau traitée par la station Aquaviva).

41 bus vont rouler à l'hydrogène

C’est ainsi que les 14 premiers véhicules du réseau de transport public Palm Bus rouleront à l’hydrogène produit localement dès 2026 ! A terme, 41 bus seront alimentés grâce à ce vecteur énergétique d’avenir. La station produira jusqu’à 800 kg d’hydrogène bas carbone par jour et permettra d’économiser chaque année l’émission d’environ 3.228 tonnes de CO2.

Un investissement global de 50 M€

Ce projet d'avant-garde énergétique a été présenté à l’occasion de la pose de la première pierre. Il représente un investissement total conséquent : 50 M€. Ce montant comprend la construction de l’ouvrage par Hynamics, une filiale d’EDF dédiée à l’hydrogène, et l’achat des bus. La réalisation de la station (16 M€) est portée par la société de projet Cannes Lérins Hydrogène, dont sont co-investisseurs : Hynamics (51 %), la Communauté d’Agglomération Cannes Lérins (25 %), la Banque des Territoires (20 %) et Green Energy 06 (04 %), SEM du département des Alpes-Maritimes.

35 M€ pour l'achat des nouveaux bus à hydrogène

Le programme est également soutenu par l’ADEME en tant que lauréat de l’appel à projets “Ecosystèmes Territoriaux H2” pour 5,026 M€, par l'Union européenne via le programme de financement “Connecting Europe Facility” pour 2,563 M€ et par la Région Sud PACA pour 750 k€. Le coût de l’achat de l’ensemble des bus s’élève de son côté à 35 M€ dont 3,45 millions financés par l’ADEME. Le chantier est conduit sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de Hynamics et par le groupement ADF – RESATO, maître d’œuvre de ce projet. La fin des travaux est prévue pour décembre 2025. Les équipements, préassemblés sur un autre site pour gagner du temps, sont désormais en cours d’installation.

"Une transition énergétique concrète et fondée sur la science est possible"

“A Cannes, la concrétisation de la première station d’hydrogène vert de la région démontre qu’une transition énergétique concrète et fondée sur la science est possible” a aussi assuré David Lisnard, maire de Cannes et président de Cannes Lérins. “Cette démarche vertueuse incarne une écologie des actes et non des incantations. Pour produire localement cet hydrogène décarboné, nous réutiliserons aussi nos eaux usées traitées. C’est par ces réalisations innovantes, durables et souveraines que nous relèverons les défis climatiques, économiques et énergétiques de ce XXIe siècle”.

Photo DR : la pose de la première pierre

La première pierre a été posée par David Lisnard, président de Cannes Lérins, Christelle Rouillé, directrice générale d’Hynamics, Thierry Bazin, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires, Françoise Bruneteaux, conseillère régionale Région Sud, Charles Ange Ginesy, président du département et Patrick Amoussou-Adéblé, secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes.