Canua Island ne fera plus polémique sur la Côte d’Azur

Bye Bye Canua Island et sa nouvelle offre touristique polémique. La plateforme flottante, qui avait alimenté l’actualité estivale de la Côte en 2023 et 2024, ne reviendra pas dans les eaux azuréennes en général et au large de Mandelieu-la-Napoule en particulier où elle s’était amarrée l’été dernier. Cofondée par Marc Audineau, ex-athlète olympique, et le Fidjien Tony Philip, ancien champion du monde de planche à voile, Canua Island a été vendue cet été. Elle prend maintenant la direction de Malte, où une réouverture est annoncée pour 2026, dans un contexte jugé plus favorable. (Photo DR : Canua Island).

Elle avait pourtant eu du succès l’été dernier auprès du public. Mais la contestation locale avait été forte. Trop forte. Elus et associations pointaient les risques environnementaux, la pollution visuelle ; les professionnels, plagistes et restaurateurs à l’unisson, une concurrence jugée déloyale. Canua Island qui, en dépit des autorisations accordées, avait manqué un premier été en 2023, n’aura finalement vécu qu’une seule saison en France. Celle de 2024. Ce départ pour des eaux maltaises plus clémentes, illustre aussi les tensions autour des nouveaux modèles de tourisme flottant sur la Côte d'Azur et la difficulté d'implanter des concepts innovants face à la réglementation stricte, aux préoccupations environnementales et aux équilibres commerciaux locaux.

A Malte l’an prochain, les promoteurs de la plateforme souhaitent relancer le concept dans un environnement jugé plus favorable, en ciblant cette fois une clientèle internationale, loin des polémiques et controverses rencontrées sur le littoral français. La version maltaise de Canua Island conservera ses caractéristiques de plateforme haut de gamme (bar, restaurant, piscine, transats), tout en continuant à mettre en avant ses choix en matière de développement durable : propulsion aux biocarburants, utilisation de matériaux recyclables. L'objectif affiché est de s'imposer comme une offre innovante de tourisme flottant adaptée au marché international, sans la pression réglementaire et les blocages politiques rencontrés en France. Pour la Côte, un combat gagné ou une occasion perdue ?