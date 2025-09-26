Collision évitée à l'aéroport : les enquêtes sont ouvertes

Comment deux avions ont failli se percuter dimanche, peu avant minuit, sur l'aéroport Nice Côte d'Azur ? Si le drame d'une collision aérienne a pu être évité de justesse, le fait que l'Airbus de la compagnie tunisienne Nouvel air allait atterrir sur la même piste sud que l'avion d'Easyjet prêt au décollage interroge évidemment. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a aussi délégué dès lundi une équipe de quatre enquêteurs pour recueillir les témoignages, connecter les données météorologiques et récupérer les enregistreurs de vols afin de comprendre pourquoi l'avion s'apprêtait à atterrir sur la mauvaise piste. Mardi, d'autre part, une enquête judiciaire a été ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui a indiqué le parquet de Nice.