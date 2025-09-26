Fermer le menu
26 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Collision évitée à l'aéroport : les enquêtes sont ouvertes

Si la collision entre un avion en atterrissage et un autre en décollage a pu être évitée de justesse dimanche soir à l'aéroport Nice Côte d'Azur, la gravité de l'incident n'a pas été sous-estimée. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a délégué dès lundi ses enquêteurs, tandis que mardi, une enquête judiciaire a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui.

Comment deux avions ont failli se percuter dimanche, peu avant minuit, sur l'aéroport Nice Côte d'Azur ? Si le drame d'une collision aérienne a pu être évité de justesse, le fait que l'Airbus de la compagnie tunisienne Nouvel air allait atterrir sur la même piste sud que l'avion d'Easyjet prêt au décollage interroge évidemment. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) a aussi délégué dès lundi une équipe de quatre enquêteurs pour recueillir les témoignages, connecter les données météorologiques et récupérer les enregistreurs de vols afin de comprendre pourquoi l'avion s'apprêtait à atterrir sur la mauvaise piste. Mardi, d'autre part, une enquête judiciaire a été ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui a indiqué le parquet de Nice.

