Des eVTOL, avions électriques à décollage vertical, à l’horizon 2028 sur la Côte

Ce ne sera plus de la science-fiction. Une nouvelle page du transport aérien pourrait s’écrire bientôt sur la Côte d’Azur avec des eVTOL, des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux. C’est ce qu’annonce un protocole d’accord signé entre le constructeur britannique Vertical Aerospace et l’opérateur Héli Air Monaco en vue de la précommande de Valo, un eVTOL. Cela en vue d’ouvrir, à l’horizon 2028, de nouvelles liaisons aériennes courtes, silencieuses et sans émissions opérationnelles entre Monaco, Nice, Cannes et Saint Tropez, quatre grands pôles de la Riviera.

Dévoilé à Londres en décembre, Valo se positionne comme un appareil premium, pensé pour le transport de passagers sur des trajets courts à forte valeur ajoutée. Doté d’une cabine spacieuse avec larges baies vitrées, il accueillera dans un premier temps quatre passagers, puis six à terme, tout en visant les plus hauts standards de sécurité aéronautique européens. Héli Air Monaco prévoit de l’intégrer à son réseau pour relier notamment Monaco, Nice, Cannes et Saint-Tropez, en alternative aux hélicoptères thermiques aujourd’hui très utilisés sur ces axes.

Au-delà de l’innovation technologique, le projet s’inscrit dans une dynamique territoriale plus large de décarbonation des transports. Les vols électriques envisagés répondent à un double enjeu : réduire significativement l’empreinte sonore et environnementale autour de l’aéroport de Nice, tout en fluidifiant des déplacements aujourd’hui contraints par la saturation routière. Le partenariat bénéficie d’ailleurs du soutien de Aéroports de la Côte d’Azur et de l’Héliport de Monaco, qui accompagnent les réflexions sur l’adaptation des infrastructures nécessaires à l’accueil de ces nouveaux appareils.

Pour Vertical Aerospace, ce rapprochement marque une étape stratégique dans la mise sur le marché de l’aviation électrique. L’entreprise, qui totalise déjà environ 1.500 précommandes de Valo à travers le monde, voit dans la Côte d’Azur un terrain d’expérimentation idéal : densité de trafic, forte attractivité touristique et acceptabilité locale accrue pour des solutions plus propres. Côté Héli Air Monaco, l’enjeu est de réinventer le transport aérien régional haut de gamme en conciliant performance économique, confort des passagers et respect de l’environnement.

Si la certification de Valo est attendue pour 2028, ce projet de ligne aérienne électrique préfigure déjà ce que pourrait être la mobilité de demain sur la Riviera.