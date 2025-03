EVER Monaco 2024 en novembre avec l’AVERE E-Mobility Conference

Du nouveau pour EVER Monaco, le salon sur les technologies au service des déplacements et des énergies de demain. D’abord dans ses dates. Habituellement programmé au printemps, il aura lieu cette année du mercredi 13 au jeudi 14 novembre. Un changement de saison dû au rapprochement intervenu cette année avec l’AVERE E-Mobility Conference (Association Européenne pour l’Électromobilité). La coordination de dates permet d’associer des conférences d’envergure européenne à l’ADN de l’exposition monégasque. Autre nouveauté : le retour au Grimaldi forum. (Photo DR : Ever Monaco ces dernières années, se tenait sous un chapiteau à Fontvieille).

Ensuite, l’élargissement des thématiques se confirme et se poursuit. Après les voitures, les deux-roues, les vecteurs de mobilité douce, les véhicules industriels, l’habitat durable ou la construction propre, une nouvelle grande première avait été ouverte lors de l’édition 2023 avec la mobilité propre aérienne. Pendant deux jours, sur tous ces thèmes, l’édition 2024 d’EVER Monaco sera le lieu de rencontres internationales de la mobilité durable, des innovations dans le domaine énergétique et de la Green Tech.

Mais elle accueillera également l’AVERE E-Mobility Conference qui fait partie des grands évènements organisés par l’AVERE. L'association européenne offrira ainsi à Monaco un forum unique pour échanger connaissances, expériences sur la manière de stimuler l’électromobilité sur l’ensemble du territoire européen. Quant à la 10ème édition du Riviera Electric Challenge, elle décale elle aussi. Elle partira de Monaco le 13 novembre et réunira les utilisateurs à travers un parcours d’écoconduite qui passera par l’Italie, démontrant ainsi les possibilités d’une mobilité électrique transfrontalière.