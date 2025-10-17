EVER Monaco 2025 : vingt ans d’innovations dans la mobilité et les énergies

Organisée dans le cadre prestigieux du One Monte-Carlo, la 20ᵉ édition d’EVER Monaco qui s’est terminée hier a célébré deux décennies d’innovation et d’engagement autour de la mobilité et des énergies propres. Pour cet anniversaire symbolique, les 20 ans, le format a été repensé. Exit le mode salon et les longues files d’expositions : place cette année à un forum d’idées où experts, industriels, chercheurs et startups ont débattu des solutions pour un futur plus durable. Fidèle soutien depuis la première édition, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a conclu les échanges en rappelant les progrès réalisés — notamment les 20 % de véhicules électriques ou hybrides désormais présents sur le parc automobile monégasque — tout en appelant à “aller encore plus loin et plus vite” pour réduire les motorisations thermiques. (Photo DR : des débats qui se sont traduits aussi en dessin).

Hydrogène et électricité : le débat sur les mobilités à venir

Le forum 2025 a permis d’esquisser les contours des mobilités des prochaines décennies. Le débat phare, “Quelles énergies et quels véhicules pour les prochaines décennies ?”, a opposé partisans de l’électrique et défenseurs de l’hydrogène. Pour John Rossant, président de la Monaco Hydrogen Alliance, l’hydrogène a un rôle déterminant à jouer dans le transport lourd, maritime et aérien. Mais les infrastructures manquent encore. Face à lui, Anthony Dupont (SMEG) a souligné la maturité de l’électrique pour les usages quotidiens, avec des coûts en baisse et un réseau de recharge en pleine expansion. Une conclusion partagée : l’avenir de la mobilité sera hybride et complémentaire, combinant batteries et hydrogène selon les besoins.

Une nouvelle génération d’innovateurs récompensée

Trois grandes conférences — sur le luxe et la RSE, les énergies du futur, et les 20 ans de mobilité en Principauté — ont rythmé l’événement, accompagnées de tables rondes sur l’électromobilité et les énergies renouvelables. Le concours de startups a une fois encore mis en lumière la créativité des jeunes pousses de la Green Tech. Le premier prix a été attribué à Sun-Ways, qui installe des centrales solaires amovibles sur les voies ferrées. Marny Energy, Anyos, Whisper, COMPETR et Green Monaco ont également été récompensées pour leurs innovations dans le stockage, la mobilité électrique et le réemploi.

Vingt ans d’impact, vingt ans d’inspiration

Soutenu par la Fondation Prince Albert II et la SMEG, EVER Monaco reste un événement pionnier qui a accompagné la démocratisation du véhicule électrique et l’émergence de nouvelles énergies. En deux décennies, la Principauté s’est imposée comme un modèle de transition écologique urbaine, prouvant que performance et durabilité peuvent aller de pair. Cette édition anniversaire, plus tournée vers la réflexion que la démonstration, marque une maturité nouvelle : celle d’un forum qui ne cherche plus seulement à présenter des innovations, mais à co-construire la mobilité et les énergies du futur, dans une logique de responsabilité, de coopération et de progrès partagé.