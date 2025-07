EVO à Nice : la ville organise un tournoi pour décrocher sa place

Un formidable événement à Nice dans le monde de l’e-sport : EVO, le plus prestigieux tournoi de jeu vidéo de combat au monde se jouera au Palais des Expositions du 10 au 12 octobre 2025. L’EVO (Evolution Championship Series) se déplacera ainsi pour la première fois sur le sol européen. Pour préparer cet événement historique, la Ville de Nice organise un tournoi qui permettra aux joueurs de décrocher leur place pour la compétition internationale. Ce parcours de qualification se déroulera en trois rounds le 19 juillet, le 23 août et le 6 septembre.

Round 1 - Maïoun Dou Raï, samedi 19 juillet, 13-17 heures au 10 Boulevard Comte de Falicon ( sur inscription )

13-17 heures au 10 Boulevard Comte de Falicon ( ) Round 2 - Stockfish, samedi 23 août, 13-17 heures au 5 Avenue François Mitterrand ( sur inscription )

13-17 heures au 5 Avenue François Mitterrand ( ) Round 3 - La finale en Mairie de Nice, samedi 6 septembre, 13-17 heures au 5 Rue Hôtel de Ville

Chaque tournoi est gratuit et ouvert à tous, seule l'inscription est obligatoire.

L'EVO France 2025 mettra à l'honneur sept titres majeurs de la scène internationale : Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear -Strive-, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus -Rising-, Fatal Fury: City of the Wolves et Hunter×Hunter Nen×Impact. Au total, 100.000€ de prize pool récompenseront les huit finalistes de chaque discipline.