Grand événement littéraire de la rentrée, le Festival du Livre de Mouans-Sartoux, 39ème édition, s’est ouvert ce matin dans un coeur de village piétonnisé. Plus de 300 auteurs sont annoncés, avec quelque 50 000 visiteurs attendus et plus de 200 évènements (signatures, projections, rencontres, débats, spectacles, concerts…). Un marathon littéraire !

C’est parti ce matin pour le grand marathon littéraire de Mouans Sartoux. Fondé et piloté par Marie Louise Gourdon, le célèbre Festival du livre a ouvert ses trois journées au public aujourd’hui, vendredi 2 octobre, dans un coeur de village piétonnisé et se poursuit jusqu’à dimanche. Une soirée de cinéma consacrée au climat, avec la documentariste Marie-Monique Robin, a toutefois servi de prélude jeudi soir. Pour cette 39ᵉ édition, un fil rouge : “Le monde en vaut la peine !” (Photo DR : une partie des 300 auteurs présents au Festival 2026).

Un festival engagé

L’écologie et la défense du vivant sont au cœur de la programmation, aux côtés de l’égalité, des libertés et des enjeux démocratiques. Plus de 300 auteurs sont annoncés et quelque 50 000 visiteurs attendus. Un programme multiple, dense, éclectique et qui permet à chacun de vivre son propre festival. Rencontres, débats, projections, spectacles et concerts se déploient dans un festival gratuit, largement piéton, qui associe littérature, cinéma et arts vivants. (Photo DR : les visages de quelques-uns des 300 auteurs invités).

Les temps forts 2026

Beaucoup de rendez-vous seraient à citer. En voici quelques uns. François Hollande ouvre aujourd’hui la séquence des grands entretiens littéraires à 16 h 30, autour de son livre Unir-nouveau monde, nouvelle gauche. Samedi, Guillaume Musso présentera son nouveau roman Le Crime du paradis ; Franck Thilliez parlera de L’Autre moi et Kamel Daoud de Houris. Dimanche, Boris Cyrulnik, Adeline Dieudonné et Edwy Plenel (l’homme de Mediapart est d’actualité en ce moment) figurent notamment au programme.

L’hommage à Edgar Morin

La programmation donne aussi une large place aux questions environnementales : un débat consacré aux pesticides réunira samedi Gilles Clément, Michaël Derangeon et Marie-Monique Robin ; François Gemenne doit également intervenir. Dimanche, le festival remettra son Prix du livre engagé pour la planète, avant un hommage à Edgar Morin porté par l’artiste Olivia Paroldi.

Livres, cinéma et spectacles

La diversité des formats est l’une des tendances marquantes de cette édition. Mathias Malzieu proposera samedi un concert-lecture jeunesse, tandis que l’Orchestre national de Cannes donnera un concert littéraire gratuit dans le parc du château. Au cinéma La Strada, 17 films sont programmés, plusieurs suivis de rencontres ou de débats ; une soirée mettra notamment à l’honneur Une femme aujourd’hui avec son réalisateur Robert Guédiguian et des membres de l’équipe.

Une large place au jeune public

Le festival réserve également une place importante au jeune public : la journée de vendredi est dédiée aux scolaires, avec 6 000 élèves attendus, et le week-end propose animations et rencontres pour les familles. Dimanche matin, le concert dessiné Magnifique nature, avec l’illustratrice Peggy Nille et Nicolas Delorme, abordera le monde vivant dans un format accessible dès 3 ans. Le bal est ouvert.