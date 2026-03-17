Gastronomie : cinq nouveaux étoilés azuréens sacrés à Monaco

Un événement au Grimaldi Forum de Monaco ! Hier lundi, le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2026 dans un décor bien différent de celui de Metz l’an dernier. En choisissant la Principauté, où se concentre une densité exceptionnelle de tables étoilées, le célèbre guide rouge a placé sa cérémonie sous le signe du prestige, tout en revendiquant une ligne éditoriale tournée vers le terroir. Au total, 62 nouvelles étoiles ont été attribuées dans la sélection France et Monaco, qui atteint désormais le nombre record de 668 restaurants étoilés. (Photo DR : première étoile pour la Table du Cap Estel à Èze-Bord-de-Mer, le restautant de l'Hôtel Cap Estel, 5 étoiles mythique racheté par Bernard Arnaud en août dernier pour un prix record de 200 M€).

Le grand gagnant de cette édition est Les Morainières, en Savoie, seul établissement à décrocher une troisième étoile cette année. Le chef Michaël Arnoult, installé loin des projecteurs, incarne selon Michelin cette volonté de mettre en avant une cuisine enracinée, sincère et exigeante. Dans le même esprit, le guide a salué “l’audace” d’une nouvelle génération de chefs et de cheffes ainsi qu’un fort ancrage territorial, avec des produits locaux et de saison au cœur des assiettes.

Sur la Côte, cette dynamique s’est traduite par l’attribution de cinq nouvelles premières étoiles. Dans les Alpes-Maritimes, La Table du Cap Estel, à Èze-Bord-de-Mer, s’impose comme l’une des distinctions les plus remarquées. Dans le cadre très exclusif de cette adresse nichée entre Nice et Monaco, le chef Kevin Garcia signe une cuisine marine précise et élégante, nourrie par les herbes du jardin et les légumes du terroir.

Toujours dans le département, Épicentre, à Nice, obtient également sa première étoile grâce au travail de Selim M’Nasri, ancien second de Marcel Ravin, qui y développe une cuisine immersive, subtilement épicée, centrée sur les produits locaux, les poissons et les végétaux.

Deux autres tables azuréennes rejoignent le cercle des étoilés. À Saint-Paul-de-Vence, La Table de Pierre, au sein du Mas de Pierre, séduit par une proposition contemporaine, légère et végétale, servie dans un environnement verdoyant entre jardin, oliviers et potager. Plus au nord, à Valdeblore, l’Auberge de la Roche est récompensée pour la cuisine créative de Louis-Philippe Riel, qui sublime les produits du Mercantour dans une approche très artisanale, avec une grande place laissée au fait maison, au marché et au potager.

À Monaco, c’est Robuchon Monaco qui décroche une étoile. Situé sur l’Esplanade du Portier, l’établissement rend hommage à Joël Robuchon dans un décor chic et feutré, avec une cuisine moderne qui reste fidèle à certains marqueurs de la maison, à commencer par la célèbre purée, tout en s’ouvrant à des influences méditerranéennes. Cette distinction renforce encore le statut gastronomique de la Principauté, déjà l’un des territoires les plus étoilés au monde à l’échelle de sa superficie.

Au-delà de ces récompenses locales, cette édition 2026 confirme les grandes tendances actuelles de la haute gastronomie : retour au produit, valorisation des territoires et reconnaissance de chefs moins médiatiques mais solidement ancrés dans leur environnement. La cérémonie monégasque a aussi rendu hommage à Pierre Gagnaire, sacré chef mentor de l’année. Pour la Côte d’Azur et Monaco, ce palmarès a valeur de signal fort : entre tables d’hôtels de luxe, adresses intimistes et auberges de montagne, la scène gastronomique locale confirme plus que jamais sa vitalité et sa diversité