Les hôtesses et stewards de la compagnie sont appelés à cesser le travail, les samedi 15 et dimanche 16 août, en plein chassé-croisé estival. Nice figure parmi les bases françaises de la compagnie low cost les plus touchées par le mouvement et des perturbations sont à attendre pour les passagers à l’embarquement ou à l’arrivée de l’aéroport azuréen.

La menace d'un appel à la grève s'est confirmée : les personnels navigants commerciaux d'easyJet France sont appelés à cesser le travail les samedi 15 et dimanche 16 août, en plein chassé-croisé estival. Les trois syndicats représentatifs (SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC et UNPNC-CFDT) ont déposé un préavis national courant du 7 août au 2 septembre, dénonçant une dégradation continue des conditions de travail : instabilité des plannings, changements de dernière minute et rotations jugées éprouvantes. Après l'échec des discussions, l'intersyndicale a ciblé ce week-end du 15 et 16 août, un mouvement qui concerne les six bases françaises de la compagnie (Orly, Roissy, Lyon, Nice, Nantes et Bordeaux) soit potentiellement près de 1 100 salariés et environ 200 vols entrants dans le périmètre potentiel. (Photo DR).

Pour l'aéroport Nice Côte d'Azur, où easyJet dispose d'une base majeure et d'un réseau dense de liaisons domestiques et européennes, le risque est particulièrement élevé. Un équipage basé à Nice peut opérer plusieurs rotations dans une même journée : l'indisponibilité d'un seul vol peut donc se propager sur les rotations suivantes, y compris sur des vols ne partant pas de Nice. Le syndicat UNPNC-CFDT prévient explicitement qu'il faut s'attendre à de nombreuses suppressions de vols à Nice ou Marseille. De son côté, la direction d'easyJet affirme vouloir limiter les perturbations et avoir proposé des ajustements, tout en soulignant que la grève intervient en dehors du processus de négociation formel, alors que de nouvelles discussions sont programmées en septembre. Aucun plan chiffré de vols supprimés n'a toutefois été rendu public à ce stade par la compagnie.

Pour les passagers, plusieurs précautions s'imposent : vérifier le statut de son vol via l'application ou le Flight Tracker easyJet ainsi que ses e-mails et SMS avant de se rendre à l'aéroport. En cas d'annulation, la compagnie annonce proposer un transfert gratuit vers un autre vol ou un remboursement. La situation est particulièrement sensible pour les voyageurs ayant une correspondance, un départ de croisière, une réservation non remboursable ou une obligation professionnelle, qui ont intérêt à prévoir une marge de temps et à envisager dès maintenant des alternatives ferroviaires ou aériennes. Le mouvement ne vise que le personnel easyJet France, mais les départs et arrivées opérés par des équipages français depuis Nice restent les plus exposés.

Si le précédent mouvement du lundi de Pâques avait eu un impact limité, les syndicats annoncent cette fois une mobilisation potentiellement plus suivie, dont l'ampleur réelle dépendra du taux de grévistes et du dispositif de continuité qu'easyJet parviendra à mettre en place.