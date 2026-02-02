Logement et mobilité : 30 propositions pour répondre au “paradoxe azuréen”

Si la Côte d’Azur reste l’un des territoires les plus attractifs économiquement, l’accès au logement et les difficultés de mobilité pèsent de plus en plus lourdement sur les actifs et la compétitivité des entreprises. C’est à ce “paradoxe azuréen” que vient répondre la démarche “Logement et mobilité : 30 propositions pour le développement azuréen”. Après plus de huit mois de réflexion collective, elle a été officiellement restituée fin janvier, à l’occasion des vœux de l’UPE06, à Saint-Laurent-du-Var. (Photo DR : au centre, Franck Cannata, président de l'UPE06 et Jean de Mendiguren, directeur régional de Stan lors de la restitution de la démarche dans les locaux de l'UPE06 à Saint-Laurent-du-Var).

Pilotée par l’Institut Enterritoires pour le compte de l’UPE06, cette étude est née de l’initiative de dirigeants azuréens emmenés par Franck Cannata, président de l’UPE06, et Jean de Mendiguren, directeur régional de Stan. Elle a mobilisé près de cinquante acteurs publics et privés autour d’un objectif commun : proposer des solutions concrètes aux blocages structurels du territoire. L’étude s’appuie notamment sur une enquête réalisée par Odoxa auprès de 600 habitants des Alpes-Maritimes, révélant des temps de trajet saturés, un coût du logement élevé et une inadéquation croissante entre lieux d’habitat et d’emploi.

Présentée devant une salle comble de décideurs socio-économiques, la restitution a permis de dévoiler 30 propositions structurées autour de six axes : amélioration de l’offre de logements pour les actifs, mobilité quotidienne et intermodalité, aménagement du territoire, gouvernance, coopération public-privé et attractivité économique. L’ambition affichée est résolument opérationnelle : fournir aux élus et aux entreprises des leviers immédiatement mobilisables pour agir à court et moyen terme.

La soirée a également donné lieu à des échanges nourris lors d’une table ronde réunissant des représentants du logement, des transports et du monde entrepreneurial. Métro azuréen, élargissement de l’A8, développement du logement intermédiaire ou encore construction de logements dans certaines zones d’activité figurent parmi les pistes avancées. Pour l’UPE06 et l’Institut Enterritoires, cette démarche se veut un véritable outil d’influence destiné à nourrir le débat public local, à l’approche notamment des municipales de mars 2026, et à replacer logement et mobilité au cœur des priorités du développement azuréen.