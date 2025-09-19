Fermer le menu
19 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Loto du Patrimoine : le chèque de 300.000€ remis aux jardins de la Madone

Projet emblématique 2025 pour la région Sud Paca, le Jardin Serre de la Madone à Menton reçois ce matin un chèque de 300.000€ pour sa restauration.

C’est bien dans l’actualité des Journées du Patrimoine qui se tiennent ce week-end. Les partenaires de la Mission Patrimoine ont dévoilé aujourd’hui le montant des aides accordées à chacun des 18 sites emblématiques de métropole et d’outre-mer dans le cadre de la huitième édition du Loto du patrimoine. Projet emblématique pour la région Sud Paca, le Jardin Serre de la Madone à Menton bénéficie d’une dotation exceptionnelle de 300 000 €. Le chèque lui est remis aujourd’hui à 11h30 sur les lieux même, au jardin Serre de la Madone en présence de Michael Likierman, Président de l'Association des Jardins d'Exception Mentonnais, Jacques Joncour, délégué départemental de la Fondation du patrimoine des Alpes Maritimes, Anne-Sophie Jupinet, Responsable Secteur commercial PACA FDJ United. 

