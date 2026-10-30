MAPIC à Cannes : le commerce physique cherche à se réinventer

Le salon international de l’immobilier commercial démarre mardi au Palais des Festivals dans sa formule resserrée sur deux jours. Entre le programme des conférences, la High Street Zone, le sommet des retail parks et les concepts immersifs des MAPIC Awards, enseignes, investisseurs, promoteurs et opérateurs de loisirs vont chercher comment le commerce physique peut donner aux consommateurs les meilleures raisons de se déplacer.

Le MAPIC revient à Cannes avec une ambition : rapprocher les enseignes en développement des lieux capables de porter leur croissance. Pour sa 31e édition, les 3 et 4 novembre, le salon conserve le format resserré sur deux jours adopté l’an dernier et renforce les espaces de rendez-vous professionnels. Plus de 4 400 participants, dont 2 000 représentants d’enseignes, de chaînes de restauration et d’opérateurs de loisirs, sont annoncés. Derrière ces rencontres d’affaires, le thème “Développer avec intention, croître par l’influence” traduit une évolution des stratégies : ouvrir davantage ne suffit plus, il faut choisir les bons territoires, se différencier et donner aux consommateurs une raison de se déplacer.

Cette recherche d’attractivité traverse le programme. Le magasin s’inscrit de plus en plus dans un ensemble associant achats, restauration, loisirs et lieux de rencontre. Les conférences aborderont ainsi les projets mixtes, la régénération urbaine, l’évolution des attentes des jeunes consommateurs et le rôle des réseaux sociaux dans la fréquentation. L’intelligence artificielle sera également abordée sous l’angle des usages : connaissance des clients, expérience en magasin et optimisation des opérations. Le fil conducteur est celui d’un commerce physique qui doit démontrer sa valeur au-delà de la seule disponibilité des produits.

Parmi les nouveautés, la High Street Zone mettra les commerces de centre-ville à l’honneur. Cette initiative, présentée sous la bannière “Retail in the City”, associera un espace dédié, des sessions de contenu et des rencontres destinées notamment aux agents locaux et aux enseignes. Un guide des principales artères commerçantes européennes complète le dispositif. Le MAPIC entend ainsi mieux représenter les opportunités offertes par les rues commerçantes, aux côtés des centres commerciaux. Autre nouveauté, le Retail Park Summit réunira les spécialistes des parcs commerciaux dans un format ciblé, confirmant la volonté du salon de couvrir les différentes catégories d’immobilier commercial.

Les temps forts feront une large place aux marques et aux marchés internationaux. Les sessions “Meet the Brands” présenteront des enseignes européennes et asiatiques le mardi 3 novembre, puis américaines et italiennes le mercredi 4. Des pitchs de sociétés innovantes et de concepts liés aux marques et licences compléteront ces séquences, tandis que les rencontres spécialisées traiteront notamment des magasins d’usine, des loisirs et de la régénération urbaine. L’objectif est de faciliter l’identification de nouveaux concepts et de partenaires, dans un salon qui se présente avant tout comme une plateforme internationale de commercialisation.

Les MAPIC Awards, dont les lauréats seront révélés le 3 novembre à Cannes, donneront une traduction concrète à ces transformations. Parmi les finalistes du meilleur nouveau concept de magasin figurent le pop-up familial de Balabala sur les berges de Shanghai, Beymen Tersane, installé dans un ancien chantier naval ottoman à Istanbul, et Coach Play Shinsaibashi, à Osaka, qui mêle identité locale, personnalisation et expérience immersive. La sélection distingue aussi des projets de rénovation et de transformation urbaine, comme Landquart Fashion Outlet en Suisse et Souq7 à Djeddah. Ces nominations illustrent le récit de cette édition : le commerce de demain se construit autant par la réinvention des lieux existants et la qualité des interactions que par l’ouverture de nouvelles surfaces.