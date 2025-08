Médias : le groupe CMA CGM finalise l’acquisition de La Tribune

C’est fait. Le journal économique numérique La Tribune, très actif sur la Région SUD PACA, change de main. Annoncé en mai dernier, son rachat par l’armateur marseillais CMA CGM de Rodolphe Saadé a été finalisé. “La Tribune est désormais détenue par un nouvel actionnaire, CMA CGM Medias (groupe média également détenteur à 100% de La Provence, de Corse Matin et en partie du groupe M6 et de Brut), avec pour ambition de conforter notre place de premier média économique national ancré dans les territoires, média économique des transformations, leader des événements économiques éditoriaux” ont annoncé Philippe Mabille et Fabrice Gliszczynski, respectivement Directeur et Directeur délégué de la rédaction (40 journalistes). (Photo WTM : La Tribune, quotidien numérique).

Pour la Région SUD, La Tribune est présentée comme complémentaire avec La Provence et Corse Matin, acquis par CMA CGM en 2022 à l'issue d'une longue bataille avec Xavier Niel, propriétaire du groupe Nice Matin. Cette complémentarité est vue notamment dans son expertise en matière de transformation numérique et dans son "positionnement unique dans l’événementiel éditorial".

Cette acquisition note le groupe qui a racheté les 100% du capital du Groupe HIMA, propriétaire du journal, permet également de renforcer la présence de La Tribune dans la région marseillaise et d’accélérer son développement dans les territoires, "dans le respect de son indépendance éditoriale tout en assurant un modèle économique pérenne".