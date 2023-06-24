Mobilité : un "RER métropolitain" Cannes-Monaco promis à l'été 2025

Une augmentation de cadence pour les TER azuréens : c'est ce qu'a promis Renaud Muselier, président de la Région Sud, lors de la séance plénière du Conseil Régional hier à Marseille. Sur les lignes Cagnes-Grasse, Les Arcs-Vintimille et Nice-Tende, comme l'a noté Nice-Matin, on passera au 13 décembre 2024 de 69 à 120 allers-retours par jour. Presqu'un doublement.

Sur la ligne Cannes-Nice-Monaco, la promesse, à partir de l'été 2025 est de passer à un train tous les quarts d'heure de 6 à 23 heures. "Ce sera le premier RER métropolitain hors Paris" a assuré Renaud Muselier.