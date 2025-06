Nice Aéroport : le projet de future gare bioclimatique est lancé

C’est parti. Les partenaires du projet de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) ont officiellement lancé hier jeudi les travaux de la future gare de Nice Aéroport, sur le site de Nice Saint-Augustin. Il faudra encore attendre fin 2029 pour que cette future première gare bioclimatique d’Europe, véritable pôle d’échange multimodal, puisse relier le train aux transports communs de la Métropole Nice Côte d’Azur (tramways et bus), à la gare routière et à l’aéroport. (Photo DR : la Canopée passera au-dessus des deux voies).

Une nouvelle infrastructure qui va ainsi renforcer les connexions locales, nationales et internationales dans l’objectif de fluidifier les déplacements, désengorger la ligne littorale et proposer une alternative rapide et verte à la voiture. Située au cœur du quartier Grand Arénas à Nice, la gare desservira les TGV et TER. Elle simplifiera les trajets pour des milliers de voyageurs, avec :

4 voies à quai pour accueillir à la fois les TGV et les TER,

Un réaménagement complet des voies pour fluidifier les circulations,

Une connexion directe avec le tramway, les bus et l’aéroport,

Une accessibilité renforcée pour tous les usagers, et notamment les personnes à mobilité réduite,

Un accès rapide et fluide depuis l’ensemble du territoire azuréen avec un TER toutes les 10 minutes au lieu de 15 min dès 2032.

Elle répondra à la forte croissance de fréquentation et permettra de fluidifier la ligne littorale, tout en facilitant le report modal de la route vers le train. Tous ceux qui sont bloqués dans les bouchons de plus en plus fréquents de l’A8, du péage d’Antibes à l’entrée ouest de Nice tout particulièrement, sont impatients.

Une réalisation unique en Europe

Financé à hauteur de 271,2 M€ par l’État, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale membre de la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, ce projet a de quoi séduire. Avec sa canopée bioclimatique, la future gare de Nice Aéroport est une réalisation unique en Europe. Conçue par SNCF Gares & Connexions et l’agence pluridisciplinaire AREP, la gare se compose de 3.000 m² de surfaces bâties, dont 1.500 m² de commerces et de services, d’un parking de 400 places pour les automobiles et 520 places pour les vélos.

Productrice d’énergie photovoltaïque, elle porte l’ambition de s’imposer comme un modèle d’innovation et de durabilité. Elle fonctionnera comme un écosystème au cœur duquel un jardin de 4.200 m2 créera un véritable îlot de fraîcheur et concourra à tempérer les espaces d’attente et de déambulation destinés aux voyageurs. Enfin, la canopée récoltera les eaux de pluie, qui seront dirigées vers le jardin pour l’arrosage des végétaux.

Une infrastructure de premier plan...pour les JO d'hiver 2030

On appréciera les discours lors de ce lancement. “Cette gare sera également une infrastructure de premier plan pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030”, a rappelé le préfet Laurent Hottiaux. “Ce projet concret incarne notre ambition : faire de la Région Sud un territoire exemplaire, mobile, connecté et résolument tourné vers l’avenir“ pour Renaud Muselier, président de la PACA. “Cette synergie des modes de transport est une réponse concrète aux défis écologiques et à la mobilité de demain, au cœur du Grand Arénas et de l’éco-vallée”, a souligné Christian Estrosi, président de la Métropole. “

Ce moment marque indéniablement une avancée décisive dans la réalisation d’une immense infrastructure ferroviaire attendue depuis des décennies” a déclaré Charles-Ange Ginesy, président du Département. Jean Leonetti, pour la CASA, David Lisnard, pour Cannes-Lerins, Jérôme Viaud pour le Pays de Grasse ont applaudi. Mais 2030, c’est loin.