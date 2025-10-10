Nice : entre classe business et économique, Emirates déploie le Premium Economy

C’est à l’aéroport de Nice que la compagnie Emirates a choisi de présenter le 14 septembre dernier sa toute nouvelle expérience : la classe Premium Economy dans un A380 rétrofité. Une nouvelle façon de voyager qui a pu être aussi découverte par les passagers de la ligne Nice–Dubaï. Entre confort de la business et accessibilité de l’économique, cette cabine inédite propose des sièges en cuir crème, des repas servis en porcelaine et un service inspiré de la classe affaires, mais à un tarif environ 50 % inférieur. Une montée en gamme qui répond à une demande croissante des voyageurs d’affaires, touristes premium et expatriés, désireux de “voyager mieux” sans pour autant basculer dans le luxe absolu. (Photo DR : une vue de la classe Premium Economy).

Cette nouvelle cabine s’inscrit dans le vaste programme de modernisation de la compagnie, un investissement colossal de 5 milliards de dollars visant à rétrofiter 229 appareils (A380 et Boeing 777) d’ici 2026. Chaque avion bénéficie de 22 jours de rénovation complète à Dubaï, avec des intérieurs inspirés de l’arbre national des Émirats arabes unis, le Ghaf. L’A380 déployé à Nice compte désormais 468 sièges, répartis sur quatre classes, offrant une expérience modernisée et un confort optimal à bord. Pour Cédric Renard, directeur général France d’Emirates, “Nice est une porte d’entrée emblématique sur la Côte d’Azur et l’une des destinations les plus prisées de notre réseau”.

Du côté de l’aéroport Nice Côte d’Azur, cette montée en gamme marque une étape clé dans le développement international de la plateforme. “Accueillir un A380 entièrement modernisé confirme notre volonté d’offrir le plus haut niveau de confort et de connectivité”, souligne Franck Goldnadel, président des Aéroports de la Côte d’Azur. Depuis son ouverture en 1994, la ligne Nice–Dubaï a transporté plus de 3,2 millions de passagers et 20 000 tonnes de fret. Avec un taux de remplissage supérieur à la moyenne du groupe, la liaison affiche une santé remarquable, au point d’alimenter les discussions autour d’une augmentation de la fréquence des vols dans les années à venir.